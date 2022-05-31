Душ и влажная уборка стали непозволительной роскошью для карагандинцев. Сразу несколько районов города остались без воды. Все из-за серии аварий. Ситуацию осложняет и плановые отключения – на все лето в шахтерской столице отключат горячее водоснабжение, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Astana TV.

Старый город и новый. Центр и спальные районы, Кирзавод, Нефтебаза – похоже, в Караганде не осталось места, где нет проблем с водой. Жители говорят: измотаны бесконечными авариями и отключениями. Ни еду приготовить, ни постирать, ни помыться.

Так, местная жительница Любовь Кассина говорит, что покупка воды в магазине уже стала ощутимо бить по карману.

"Ой, она бежала еле-еле, с иголочку струйка была. А потом вообще перестала. Привозим себе воду", – говорит женщина.

Горожанин Вячеслав Леонтьев проблемы с водой связывает с отсутствием ливневок. Мужчина говорит, чиновники еще несколько лет назад обещали провести такую канализацию. Сторожил района уверен: грунтовые воды портят водопроводные сети.

"Очень сильно влияет. Труба ржавеет, грунтовые воды близко – земля проседает, труба прогибается. Зимой начинаются морозы, труба замерзает. Ливневки нам обещал акимат 4 года. А воз и ныне там", – отмечает мужчина.

В Қарағанды су говорят, что работой завалены круглые сутки. Помимо плановой замены на сетях, происходят бесконечные аварии. Все из-за того, что трубы изношены на 70%.

"Водопровод по улице Ермекова был введен в эксплуатацию в 1985 году, около 40 лет уже амортизация водопровода. Но мы произвели замену на 1 января 2021 году – 712 километров сети. Это колоссальная цифра", – отмечает заместитель генерального директора по производству ТОО "Қарағанды су" Кенжан Дауылбаев.

В горводоканале обещают заменить еще 400 километров сетей в следующие 7 лет. Но признают, что без параллельной системы отведения грунтовых вод новая магистраль прослужит недолго. Похоже, водная проблема так и останется для города хронической.