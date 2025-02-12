Душа компании

Лет 20 назад, мы с женой выходили в свет, вот только каждый из нас по-разному себе представлял такие вылазки

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Я любил шумные, большие компании. Жена же, наоборот, предпочитала тихие скромные посиделки.

Мне нравится когда толпа народу, всё гремит, шумит. Когда меня все знают, зовут присесть за свой столик.

- Хайдар, скажи слово! Слово скажи! - кричат мне со всех сторон.

И я говорил, травил бородатый анекдот, с серьезным видом делился последними новостями, рассказывал о предстоящих кадровых перестановках, шутил.

В общем любил я находиться в гуще событий, в центре внимания. Быть в ослепительно белом фраке под светом софитов и суете шумной толпы. Сорвать аплодисменты и уйти.

Жена же испытывала определенный дискомфорт в шумных компаниях, неуютно чувствовала себя там. Она предпочитала небольшой круг друзей за столом. Когда неспешно беседуют, делятся последними новостями друг о друге, пьют чай. А мне тогда такой формат посиделок был неинтересен и казался скучным.

С тех пор минуло 20 лет. Неожиданно для себя я вдруг тоже полюбил тесный круг близких друзей. Тихо, неспешно вести разговоры о добром. Видеть всех на расстоянии вытянутой руки.

Такая трансформация меня порой удивляет. Неужели моя благоверная оказалась права насчет блага узкого круга друзей и небольшой компании, или это что-то другое?

Может пришла мудрость? Что самое ценное - это единичное, а не множественное, близкое, а не далёкое, тихое, а не шумное.