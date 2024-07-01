Дуйсенова ознакомилась с работой ведущих научных институтов Алматы

Образование, Правительство, Наука
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

В рамках рабочей поездки в Алматы заместитель премьер-министра РК Тамара Дуйсенова ознакомилась с работой ведущих научных институтов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Фото: пресс-служба правительства РК

Вице-премьер посетила научно-производственный центр Института микробиологии и вирусологии. В настоящее время в его составе функционируют 9 научных лабораторий. В общей сложности здесь работает 170 человек. Ученые успешно реализуют ряд проектов, направленных на развитие отечественного производства.

Завод при институте, оснащенный современным высокотехнологичным оборудованием, способен производить до 70 тонн биопрепаратов в год. Особое место занимают те, которые используются для нужд сельского хозяйства. Тамаре Дуйсеновой представили продукты, позволяющие биологически обогащать почву азотом и фосфором. Данные биопрепараты, используемые в нескольких регионах страны, способствуют увеличению урожайности таких культур, как горох, люцерна и соя.

В целом спрос на отечественные разработки неуклонно растет, что подтверждается данными продаж за последние 3 года. Например, биофертилизатор «Плантобактерин», помогающий увеличивать урожайность бобовых культур, в 2022 году был продан в объеме 4,5 тыс. литров, а в прошлом году этот показатель удвоился. Продукция имеет потенциал для экспорта, однако существующий завод не может удовлетворить весь спрос. В этой связи требуется его расширение.

Кроме того, здесь стартовали производственные процедуры для выпуска медицинских продуктов. В связи с этим ведется строительство второго завода по международным стандартам за счет собственных инвестиций. Государство при этом оказывает помощь в части оснащения оборудованием. Коллектив выразил благодарность Президенту за внимание к науке.

Институт также уделяет большое внимание фундаментальным научным исследованиям. Некоторые результаты работ были представлены вице-премьеру. Например, здесь используются новейшие разработки, такие как электромикроскоп, позволяющий изучать структуру вирусной клетки и бактерии, способствующие восстановлению почвы, загрязненной нефтью.

Положительно оценив работу института, Тамара Дуйсенова обозначила ряд задач, стоящих перед ним.

«Радует факт высокого спроса на продукцию наших ученых. Это лишь начало работы. Дальнейшая основная цель – увеличить долю отечественного продукта. Расширение производственной мощности позволит ее достичь», — сказала Тамара Дуйсенова.

Вице-премьер также ознакомилась с работой Института ядерной физики. Это единственная в стране организация, занимающаяся научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельностью с использованием атомной энергии в мирных целях.

Ученые института реализуют проекты и в направлении термоядерной энергетики. Налажена тесная связь с авторитетными зарубежными и международными организациями. В рамках этих договоренностей у казахстанских молодых ученых есть возможность получить опыт за пределами страны и применить его на родине.

Институт также готовит продукцию для медицинской сферы. К примеру, выпускаемые здесь 3 радиофармпрепарата успешно используются больницами для ранней диагностики онкозаболеваний. Приняты меры по экспорту продукции. Также здесь производится лекарственный препарат для лечения рака щитовидной железы.

Далее Тамара Дуйсенова ознакомилась с производством гидрогелевых повязок «Aqua dress». Эти ленты незаменимы при лечении ран и ожогов. Проект получил грант от «Фонда науки» и вышел на промышленный уровень. Кроме того, здесь выпускаются косметические маски.

Институт ядерной физики также гордится своими устройствами для радиологического исследования археологических артефактов и стерилизации медицинских изделий.

Несмотря на значительные достижения, существуют и проблемные вопросы, требующие государственной поддержки. Тамара Дуйсенова высоко оценила работу института и выразила готовность поддержать его инициативы.

«Необходимо создать межведомственную комиссию с участием министерств энергетики, науки и высшего образования. Каждый из них должен внести свой вклад в применение научных открытий института. Также необходимо разработать план развития научной организации на несколько лет, который мы готовы рассмотреть на правительственном уровне», — сказала Тамара Дуйсенова.

#Алматы #визит #наука #Дуйсенова #институты

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