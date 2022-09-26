Дуйсенова высказалась о предложении депутата разделить Минсоцтруда

Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова на брифинге в СЦК высказалась о предложении депутатов Мажилиса разделить ведомство, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Тамара Дуйсенова напомнила, что в 90-е годы в Казахстане было два министерства – Министерство труда и Министерство социальной защиты населения. Позже их объединили в одно ведомство.

"Вся социальная защита не зависит от занятости населения. Сегодня сами понимаете, что накопительные или же солидарные пенсии назначаются, исходя из трудового стажа граждан. Размеры пенсий и пособий зависят от того, насколько ими были отчислены пенсионные взносы или соцотчисления. Поэтому социальная защита является своего рода одним из механизмов стимулирования занятости, а сфера занятости - о том, что каждый человек, если работает и перечислял своевременно пенсионные взносы, то его социальное обеспечение должно быть выше, чем у неработающего населения. Не считаю раздельными функцию социального обеспечения и функцию занятости - это взаимоувязанные функции - одна из них стимулирует, а другая показывает, насколько человек обеспечен тем или иным видом социальных услуг или выплат", – объяснила глава Минсоцтруда.