Фото: ДП Актюбинской области
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Два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Актюбинской области

2 человека погибли в ДТП в Актюбинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

Авария произошла 16 ноября на автодороге Шалкар – Базой, вблизи поселка Байкадам.

44-летний водитель автомашины ВАЗ-21115 не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с ГАЗелью.

Водитель и 44-летний пассажир ВАЗа скончались на месте происшествия.

Водитель и 2 пассажира ГАЗели госпитализированы в центральную районную больницу города Шалкара.

 

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