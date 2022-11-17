Два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Актюбинской области

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2 человека погибли в ДТП в Актюбинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.
Авария произошла 16 ноября на автодороге Шалкар – Базой, вблизи поселка Байкадам.
44-летний водитель автомашины ВАЗ-21115 не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с ГАЗелью.
Водитель и 44-летний пассажир ВАЗа скончались на месте происшествия.
Водитель и 2 пассажира ГАЗели госпитализированы в центральную районную больницу города Шалкара.