Два человека погибли в ДТП на трассе Атырау - Уральск

ДТП,Происшествия
74
Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

Еще двое госпитализированы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Инцидент произошел поздно вечером 1 декабря на 29-м километре трассы республиканского значения Атырау - Уральск, сообщает Kazpravda.kz

По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Priora столкнулся с внезапно выбежавшей на дорогу лошадью. После удара легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовиком MAN TGX.

В результате аварии водитель 1987 года рождения и пассажир 1990 года рождения скончались на месте происшествия. Еще двое пассажиров легкового автомобиля получили травмы и были госпитализированы.

В областном департаменте полиции сообщили, что по факту ДТП собираются необходимые материалы. Обстоятельства аварии и причины устанавливаются.

 

#гибель #ДТП #жертвы #трасса

