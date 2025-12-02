Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Инцидент произошел поздно вечером 1 декабря на 29-м километре трассы республиканского значения Атырау - Уральск, сообщает Kazpravda.kz

По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Priora столкнулся с внезапно выбежавшей на дорогу лошадью. После удара легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовиком MAN TGX.

В результате аварии водитель 1987 года рождения и пассажир 1990 года рождения скончались на месте происшествия. Еще двое пассажиров легкового автомобиля получили травмы и были госпитализированы.

В областном департаменте полиции сообщили, что по факту ДТП собираются необходимые материалы. Обстоятельства аварии и причины устанавливаются.