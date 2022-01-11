Два дополнительных коммерческих поезда запускают между Алматы и Нур-Султаном

АО "Пассажирские перевозки" запускает еще два дополнительных коммерческих поезда между городами Алматы и Нур-Султан, передает Kazpravda.kz
Так, на 11 января дополнительно организованы поезда со ст.Алматы-2:
– Поезд №203 сообщением "Алматы-2 – Нур-Султан-1" отправляется со ст. Алматы-2 в 19:41, прибывает в Нур-Султан 12 января т.г. в 16:35;
– Поезд №205/206 сообщением "Алматы-2 – Нур-Султан-1" отправляется сегодня в 22:05. В столицу прибудет 12 января в 19:13. Далее этот же поезд отправляется со ст. Нур-Султан-1 12 января и прибывает в Алматы-2 13 января в 20:05.
Отметим, ранее АО "Пассажирские перевозки" запустило еще четыре дополнительных коммерческих поезда между городами Алматы и Нур-Султан. Подробнее об этом можно прочитать здесь
