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​Два крыла над Великой степью
Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр

Служение народу Лидера нации, многоуважаемого Нурсултана ­Абишевича Назарбаева на долгие годы определило успешное развитие и последовательную модернизацию нашего молодого государства. Бесценен вклад Первого Президента в дело сохранения на просторах Великой степи священных традиций взаимного братолюбия и уважения представителей разных этносов и вероисповеданий. Благодаря этому сформировался феномен, который получил название казахстанской модели межэтнического и межконфессионального согласия и стал известен во всем мире. Именно благодаря Нурсултану Абишевичу в нашей красавице столице стал регулярно проводиться масштабный форум – Съезд лидеров мировых и традиционных религий.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелулы Токаев одной из первых своих инициатив предложил переименовать столицу страны в честь Лидера нации – Нурсултан. Поддерживаю это предложение, пос­кольку действительно Нурсултана­ Абишевича справедливо можно наз­вать не только Лидером нации, но и Отцом казахстанского народа, с именем которого связана эпоха духовного возрождения Казахстана.

Миллионы людей вновь обрели возможность открыто возносить молитвы Богу, воспитывать в вере своих детей и внуков, созидать новые храмы. Так, распоряжением Главы государства православным христианам был возвращен уникальный памятник архитектуры – Вознесенский кафедральный собор в Алматы, в котором ныне по его личному указанию проводится полномасштабная реставрация. При поддержке Нурсултана Абишевича воздвигнут самый большой храм в Центральной Азии – величественный Успенский кафедральный собор в Астане, а также построены духовно-культурные и административные центры Казахстанского Митрополичьего округа в Астане и Алматы.

С большой душевной теплотой встречали Главу государства православные верующие в главных храмах страны в дни великих церковных торжеств – праздники Святой Пасхи и Рождества Христова. Каждое слово Президента находило отклик в сердцах прихожан. Лично для меня памятна и по-особому дорога каждая встреча с Нурсултаном Абишевичем. Во время общения с ним понимаешь и чувствуешь, как дорог ему Казахстан, как болеет он душой за весь многонациональный и многоконфессиональный народ нашей страны.

Нурсултан Абишевич оставил высокий президентский пост, но каждый из нас твердо убежден, что его забота о стране продолжится. Дай Бог, чтобы все созданное за годы его руководства в духовной и материальной сферах мы сохранили и преумножили. Пусть всегда, по его мудрому слову, парит над Великой степью большая духовная птица с двумя крыльями – мирным исламом и православием, составляющими основу традиционной религиозной жизни Казахстана.

Все православные христиане желают многоуважаемому Нурсултану Абишевичу здоровья, долголетия и дальнейших благословенных успехов в трудах на благо Казахстана.

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