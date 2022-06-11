Два новых министерства появились в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
В соответствии с подпунктом 3) статьи 44 Конституции Республики Казахстан в целях модернизации и повышения эффективности системы государственного управления ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать Министерство образования и науки Республики Казахстан путем разделения его на:
Министерство просвещения Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий Министерства образования и науки Республики Казахстан в области дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, дополнительного образования, охраны прав детей, обеспечения качества в сфере дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, цифровизации дошкольного, среднего, технического и профессионального образования;
Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий Министерства образования и науки Республики Казахстан в области высшего и послевузовского образования, языковой политики, науки, обеспечения качества в сфере высшего и послевузовского образования и науки, цифровизации высшего и послевузовского образования.
2. Определить государственные органы правопреемниками прав и обязательств реорганизуемого государственного органа в соответствии с передаваемыми функциями и полномочиями.
3. Правительству Республики Казахстан обеспечить:
1) по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан перераспределение штатной численности реорганизуемого государственного органа;
2) принятие иных мер по реализации настоящего Указа.
4. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 22 января
1999 года № 6 «О структуре Правительства Республики Казахстан» следующие изменение и дополнения:
пункт 1 дополнить строками следующего содержания:
«Министерство просвещения Республики Казахстан;
Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан»;
строку «Министерство образования и науки Республики Казахстан;» исключить.
5. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.
6. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.
Президент Республики Казахстан К.Токаев
Нур-Султан, Акорда, 11 июня 2022 года
№ 917