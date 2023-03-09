Два парусника более чем с тонной кокаина перехватили в районе Канарских островов

В Испании перехватили два парусных судна с грузом кокаина, превышающим 1,1 тонны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости .

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Сотрудники правоохранительных органов Испании перехватили в районе Канарских островов два парусных судна с грузом кокаина, превышающим 1,1 тонны, сообщила полиция страны.

В перехвате парусника My Love ("Моя любовь"), шедшего под бельгийским флагом, был задействован катер испанской таможенной службы. Судно и его экипаж, состоящий из двух испанских моряков, доставили в порт Тенерифе для передачи уполномоченным органам.

Во время другой операции было задержано еще одно судно, также перевозившее кокаин. Общий вес наркотиков, изъятых на двух судах, превысил 1,1 тонны.