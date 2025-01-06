Два случая метапневмовируса выявили в ЗКО

В обоих случаях заболевшие - это дети до 14 лет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «Мой город»

Коллаж: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО, в области зарегистрировано 2 случая метапневмовируса.

Санврачи просят население области соблюдать меры профилактики и ограничить контакты в местах скопления людей, особенно это касается наиболее уязвимых слоев населения с хроническими заболеваниями.

Необходимо регулярно проветривать помещения, ограничить контакт с больными людьми, обеспечить их изоляцию, при появлении симптомов гриппа и ОРВИ оставлять детей дома и не отправлять в садики и школы. При появлении признаков заболевания своевременно обращаться за медицинской помощью.

В министерстве здравоохранения РК объяснили, что метапневмовирус человека — не новая инфекция. Этот вирус циркулирует в разных странах уже десятки лет. Штаммы метапневмовируса выявлены и в Казахстане, как и другие вирусы, которые активизируются во время сезонного подъёма заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Напомним, глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о метапневмовирусе во время посещения общежития Евразийского национального университета.