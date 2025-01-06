Президент – о метапневмовирусе: Не нужно создавать ажиотаж

Президент
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о метапневмовирусе во время посещения общежития Евразийского национального университета, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

«Сейчас все говорят о новой инфекции. Не нужно создавать ажиотаж. Нужно и дальше развивать сотрудничество с Китаем», – считает глава государства.

Ранее в Минздраве сообщили, что метапневмовирус человека – один из классических вирусов, циркулируемых во многих странах на протяжении десятков лет.

Штаммы данного вируса выявлены и в Казахстане, наряду с другими видами инфекций, которые в период сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом, активно циркулируют в пространстве. Метапневмовирус передаётся в основном воздушно-капельным путём и в меньшей мере контактно-бытовым путем. Основные симптомы инфекции — кашель, насморк, одышка, лихорадка, головная боль. Специфическое лечение отсутствует, применяется симптоматическое лечение.

Минздрав призвал соблюдать меры профилактики и ограничить контакты в местах скопления людей, особенно это касается наиболее уязвимых пациентов с хроническими заболеваниями.

Медики напомнили меры профилактики гриппа и ОРВИ:

- ограничить посещение мест массового скопления людей, особенно закрытых помещений;

регулярное проветривать помещения;

использовать антисептики или дезинфицирующие салфетки для обработки рук;

ограничить контакт с больными людьми, обеспечить их изоляцию;

при появлении симптомов гриппа и ОРВИ, оставлять детей дома и не отправлять в школы и детсады. При появлении признаков заболевания своевременно обращаться за медицинской помощью.

#здравоохранение #президент #мнение #вирус

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