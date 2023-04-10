Два тела обнаружили под завалами рухнувшего дома в Марселе

В ночь на 10 апреля спасатели обнаружили под завалами рухнувшего жилого дома в центре Марселя двух погибших, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия .

фото: kazpravda.kz

Личности погибших пока что не установлены. Известно, что в обрушенном доме проживали восемь человек.

Как отметил мэр Марселя Бенуа Пайян, надежда найти выживших небольшая.

«У нас всё еще есть надежда, она маленькая, но мы хотим сохранить надежду, и именно за это мы боремся», — сказал он.

Обрушение четырехэтажного жилого дома, расположенного на улице Тиволи в центре Марселя, произошло в ночь на воскресенье. В результате пострадали пять человек.

Со слов жильцов, сначала они услышали взрыв. У них сложилось впечатление, что здание немного шатается. Когда они открыли окна, вокруг было много пыли и ощущался запах газа. На месте вспыхнул пожар. Частично разрушено также два соседних здания.

Бенуа Пайян объяснил, что причиной обрушения здания, скорее всего, стал сильный взрыв. Однако точные причины ЧП установит дознание. По заявлению городских властей, пострадавшим выплатят компенсацию в размере €100 тыс.