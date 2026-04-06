По информации МВД РК, в Алматинской области на протяжении четырех месяцев, начиная с декабря 2025 года, действовала группа квартирных воров, совершавших кражи путем отжима пластиковых окон. Злоумышленники похищали золотые изделия, деньги и другие ценные вещи, причинив общий ущерб на сумму свыше 21 миллиона тенге, сообщает Kazpravda.kz

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий 20 марта сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемых, которых отправили в изолятор временного содержания. Была установлена их причастность к девяти эпизодам квартирных краж.

Еще одна преступная группа, совершавшая квартирные кражи, была задержана 24 марта на территории Алматинской области. На их счету три факта противоправной деятельности. Участниками данной группы оказались несовершеннолетние в возрасте 14 и 17 лет.

В целях защиты своего жилья от преступных посягательств МВД рекомендует соблюдать меры безопасности:

- устанавливать надежные входные двери с качественными замками;

- обеспечивать защиту окон, особенно на нижних и верхних этажах, а также в местах с возможным доступом (через козырьки, лестницы, трубы), используя решетки или рольставни;

- применять современные технические средства безопасности: сигнализации (в том числе с SMS-оповещением), системы видеонаблюдения, а также подключение к пультам централизованного наблюдения охранных организаций;

- не публиковать в социальных сетях информацию о деньгах, ценностях и местах их хранения;

- не хранить крупные суммы денег и ювелирные изделия в легкодоступных местах.