Две группы серийных квартирных воров задержали в Алматинской области

Закон и Порядок
Дана Аменова
специальный корреспондент

Подростки оказались в числе домушников, совершавших кражи

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации МВД РК, в Алматинской области на протяжении четырех месяцев, начиная с декабря 2025 года, действовала группа квартирных воров, совершавших кражи путем отжима пластиковых окон. Злоумышленники похищали золотые изделия, деньги и другие ценные вещи, причинив общий ущерб на сумму свыше 21 миллиона тенге, сообщает Kazpravda.kz 

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий 20 марта сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемых, которых отправили в изолятор временного содержания. Была установлена их причастность к девяти эпизодам квартирных краж.

Еще одна преступная группа, совершавшая квартирные кражи, была задержана 24 марта на территории Алматинской области. На их счету три факта противоправной деятельности. Участниками данной группы оказались несовершеннолетние в возрасте 14 и 17 лет.

В целях защиты своего жилья от преступных посягательств МВД рекомендует соблюдать меры безопасности:

- устанавливать надежные входные двери с качественными замками;

- обеспечивать защиту окон, особенно на нижних и верхних этажах, а также в местах с возможным доступом (через козырьки, лестницы, трубы), используя решетки или рольставни;

- применять современные технические средства безопасности: сигнализации (в том числе с SMS-оповещением), системы видеонаблюдения, а также подключение к пультам централизованного наблюдения охранных организаций;

- не публиковать в социальных сетях информацию о деньгах, ценностях и местах их хранения;

- не хранить крупные суммы денег и ювелирные изделия в легкодоступных местах.

Популярное

Все
Утвержден План мероприятий по разъяснению новой Конституции
Две медали завоевали казахстанские гимнасты на этапе Кубка мира
Киноплощадка будущего появится в Алматинской области
Звездный состав исполнителей выступил с оперой «Травиата» в Астане
Почти 800 школ разрушено в Иране из-за обстрелов
США тратят $1 млрд в день на войну с Ираном
Исторический рекорд установили казахстанцы по продолжительности жизни
Две группы серийных квартирных воров задержали в Алматинской области
Девочка погибла у школы Binom в Атырау
Плотину «Шоптыколь» прорвало в Акмолинской области
Задержанного в России контрабандиста доставили в Казахстан
Четыре однояйцевые девочки-близняшки родились в Петербурге
Весенняя непогода накроет Казахстан
Мощные ливни и наводнения обрушились на Дагестан
Бектенов раздал поручения на Комиссии по демонополизации экономики
Конституционная реформа и общественное доверие
Негласное патрулирование внедрили в Алматы
Определены приоритеты воспитательной работы в гвардейском гарнизоне
Власти Британии вводят антикризисные меры
Опубликован рейтинг 20 самых высоких зданий мира
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Водная наука нуждается в поддержке
Командующий войсками РгК «Запад» освобожден от должности
Парк превратился в современную зону отдыха
Парламентские слушания по цифровой трансформации АПК
Утилизация – слишком просто. А вот рециклинг...
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Жизненный ритм Жанар
Дипломатическая поддержка казахстанской инициативы
Спрос высокий на газоблоки
Расширяя стратегическое партнерство
От мраморной муки до выпуска строительных смесей
Движение в режиме «день в день»
Творческий вечер композитора Куата Шильдебаева прошел в Астане
И дольше века длится день газеты
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Встречи с личным составом
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В краю металлургов
Олжас Бектенов проголосовал на республиканском референдуме
В МВД рассказали, кого ждет амнистия

Читайте также

Негласное патрулирование внедрили в Алматы
Задержанного в России контрабандиста доставили в Казахстан
Строительство УИС, вовлечение акиматов и минтруда - в Казах…
Жительницу Семея наказали за фейк о 18 погибших при пожаре

