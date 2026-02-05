Две медали завоевал Казахстан на чемпионате Азии по пулевой стрельбе
87
В Дели (Индия) проходит чемпионат Азии по пулевой стрельбе
На крупном континентальном турнире сборная Казахстана отметилась двумя медалями, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК
Валерий Рахимжан стал серебряным призёром в стрельбе из пневматического пистолета (10 метров).
Кроме того, казахстанцы завоевали бронзовую награду в командных соревнованиях. Казахстан в этой дисциплине представили Валерий Рахммжан, Кирилл Федькин и Эльдар Иманкулов.