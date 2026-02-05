В Дели (Индия) проходит чемпионат Азии по пулевой стрельбе

Фото: пресс-служба НОК РК

На крупном континентальном турнире сборная Казахстана отметилась двумя медалями, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Валерий Рахимжан стал серебряным призёром в стрельбе из пневматического пистолета (10 метров).

Кроме того, казахстанцы завоевали бронзовую награду в командных соревнованиях. Казахстан в этой дисциплине представили Валерий Рахммжан, Кирилл Федькин и Эльдар Иманкулов.