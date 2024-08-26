Плантации конопли нашли с помощью вертолета в области Улытау

Растения наркотического происхождения росли в Жанааркинском и Улытауском районах

Фото: Polisia.kz

В ходе ОПМ «Карасора» сотрудники департамента полиции области Улытау при содействии вертолета Нацгвардии МВД РК обнаружили две плантации конопли, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД РК

В Жанааркинском районе было изъято 942 куста конопли, устройство для полива и обработки растений. Проводятся ОПМ по установлению причастных к незаконному культивированию запрещенных растений, содержащих наркотические вещества.

В Улытауском районе полицейские обнаружили 280 кустов конопли, а также задержали жителя Кызылординской области, который возделывал эти растения. Решением суда Улытауского района подозреваемый арестован.

Согласно заключению экспертизы, представленные на исследование кусты в обоих случаях являются коноплей.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.

В рамках ОПМ департаментом полиции области выявлено 31 наркопреступление. Из незаконного оборота изъято более 500 кг наркотиков, а также обнаружено около 2 тысяч кустов конопли, добавили в правоохранительных органах.