Уже достроены подъездные пути, складские помещения, дороги, а в этом году началось строительство самого предприятия

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

Строящийся в Жетысу металлургический комбинат даст населению две тысячи рабочих мест. Строительные работы полностью завершить здесь планируется в 2027 году, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

«В плане развития горнорудного сектора начата реализация крупного проекта по строительству металлургического комбината стоимостью 1,3 триллиона тенге с созданием более 2 тысяч рабочих мест и мощностью 860 тысяч тонн медного концентрата в год, - сообщили в акимате области. – Строит комбинат ТОО «Консолидированная строительная горнорудная компания».

В прошлом году ТОО закончило строительство подъездных путей, складских помещений, дорог, а в этом году началось строительство самого предприятия, которое завершить планируется за три года.

«Стройплощадка располагается в Кербулакском районе области Жетысу, где имеется крупное месторождение окисленных медных руд Коксай, - уточнили в областном акимате. - По оценкам специалистов, месторождение содержит около 824 миллионов тонн руды со средним содержанием металла в ней 0,3 процента».

Помимо меди, кстати, в руде Коксая есть серебро и золото в небольших количествах.

Также в акимате области Жетысу, что в инвестиционном портфеле региона есть 189 проектов, реализовать которые задумано до 2030 года. На них будет создано порядка 11 тысяч рабочих мест.

