Две улицы закрыли на ремонт в Астане

Фото: Kazpravda.kz

Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит средний ремонт по проспектам Туран и Женис, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны.

"Средний ремонт дорожного полотна проведут по проспекту Туран от Коргалжинского шоссе до моста Тулпар с 15 по 25 июня, а также по проспекту Женис - от проспекта Богенбай батыра до улицы Абая - с 15 по 22 июня. В связи с этим будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на вышеуказанных участках", - говорится в информации.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города.

Работы ведутся по согласованию с Управлением административной полиции ДП Астаны в целях обеспечения безопасности дорожного движения, добавили в акимате.