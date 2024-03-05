Дверь из фильма "Титаник" выставят на аукцион

В мире
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Речь идёт о резном деревянном обломке, на котором спасалась героиня Кейт Уинслет в финале картины

Фото из открытых источников

Дверь из знаменитого фильма "Титаник" 1997 года, режиссёром которого был Джеймс Кэмерон, выставят на аукцион Heritage Auctions в США, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Life.ru.

Размеры реквизита составляют 8 футов (2,44 метра) в длину и 41 дюйм (1,04 метра) в ширину.

Как уточняет Daily Mail, торги пройдут с 20 по 24 марта. Стартовая цена лота составляет 40 тысяч долларов, это более 18 млн тенге.

Ранее Джеймс Кэмерон ответил на вопрос, который на протяжении многих лет мучил поклонников легендарной кинокартины "Титаник". В интервью изданию Vanity Fair он подтвердил догадки фанатов, заверив, что в финальной сцене деревянная обшивка могла бы спасти обоих героев. Однако, по замыслу режиссера, красивая история любви двух молодых сердец должна была завершиться трагедией.

Также на торги было выставлено меню самого первого обеда, поданного на борту "Титаника". Меню ушло с молотка в Великобритании за £100 тыс. ($140 тыс.).

А письмо пассажира "Титаник" было продано за рекордные 126 тысяч фунтов стерлингов. Письмо было написано американским бизнесменом Оскаром Холверсоном 13 апреля 1912 года – накануне рокового столкновения "Титаника" с айсбергом. Пока это единственное известное письмо с "Титаника", которое пережило погружение лайнера.

 

 

#торги #аукцион #дверь #Титаник

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