Жителей и гостей города просят заранее планировать маршруты передвижения, передает Kazpravda.kz
В Центральном парке Астаны 13 июля состоится масштабное спортивное событие — турнир по триатлону ASTANA TRIATHLON half. На время его проведения движение на ряде улиц ограничат, передает официальный сайт столичного акимата.
Участники стартуют в Центральном парке, а финишируют на территории Ильинки. Им предстоит преодолеть три этапа:
плавание — 1,9 км;
велогонку — 90 км;
бег — 21,1 км.
В связи с проведением мероприятия будет временно ограничено движение на ряде улиц города, особенно в зоне прохождения велосипедного этапа.
Маршрут велосипедного этапа:
• Старт в Центральном парке (район Центрального пляжа);
• Выезд на проспект Туран, поворот налево под мостом;
• Движение по пр. Туран до шоссе Коргалжын (по правой полосе);
• Поворот направо на шоссе Коргалжын, движение до объездной трассы (правая сторона);
• Поворот налево на объездную дорогу, движение по встречной полосе;
• Далее 3 круга по маршруту: от Коргалжын до трассы на Косшы(Каркаралы) — по левой стороне;
• После завершения кругов: съезд обратно на шоссе Коргалжын и въезд на велодорожку со стороны Ильинки;
• Финиш — на парковке велопроката на велодорожке.
Беговой этап будет проходить по территории велодорожки.
Просим жителей и гостей города заранее планировать маршруты передвижения и учитывать временные изменения схемы движения транспорта.