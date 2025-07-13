Движение на ряде улиц ограничат в Астане

Столица
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Жителей и гостей города просят заранее планировать маршруты передвижения, передает Kazpravda.kz

В Центральном парке Астаны 13 июля состоится масштабное спортивное событие — турнир по триатлону ASTANA TRIATHLON half. На время его проведения движение на ряде улиц ограничат, передает официальный сайт столичного акимата.

Участники стартуют в Центральном парке, а финишируют на территории Ильинки. Им предстоит преодолеть три этапа:

плавание — 1,9 км;

велогонку — 90 км;

бег — 21,1 км.

В связи с проведением мероприятия будет временно ограничено движение на ряде улиц города, особенно в зоне прохождения велосипедного этапа.

Маршрут велосипедного этапа:

• Старт в Центральном парке (район Центрального пляжа);

• Выезд на проспект Туран, поворот налево под мостом;

• Движение по пр. Туран до шоссе Коргалжын (по правой полосе);

• Поворот направо на шоссе Коргалжын, движение до объездной трассы (правая сторона);

• Поворот налево на объездную дорогу, движение по встречной полосе;

• Далее 3 круга по маршруту: от Коргалжын до трассы на Косшы(Каркаралы) — по левой стороне;

• После завершения кругов: съезд обратно на шоссе Коргалжын и въезд на велодорожку со стороны Ильинки;

• Финиш — на парковке велопроката на велодорожке.

Беговой этап будет проходить по территории велодорожки.

Просим жителей и гостей города заранее планировать маршруты передвижения и учитывать временные изменения схемы движения транспорта.

#Астана #триатлон #перекрытие дорог

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