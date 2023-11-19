Движение транспорта ограничено в Акмолинской области
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Вахитов Елдос
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В связи с ухудшением погодных условий патрульные наряды перешли на усиленный режим работы, передает Kazpravda.kz
"Принято решение о закрытии дорог сообщением Кокшетау-Омск, Кокшетау-Рузаевка, участок трассы международного значения Алматы - Екатеринбург, автодороги Кокшетау-Щучинск, Кокшетау - Петропавловск, Кокшетау-Атбасар, Астана-Петропавловск, Щучинск-Зеренда", – сообщает Polisia.kz.
Полицейские рекомендуют не игнорировать сообщения о закрытии трасс и воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов.