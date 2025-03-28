Двое детей погибли при крушении прогулочного батискафа в Египте

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Батискаф «Синдбад» с российскими туристами на борту столкнулся с рифами в километре от Хургады, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

«Находимся на постоянной связи с дипломатами генконсульства России в Хургаде. По их данным, при крушении прогулочного батискафа погибли двое детей», — заявила Мария Львова-Белова, уполномоченный при президенте России по правам ребенка в телеграм-канале, выразив слова соболезнования родственникам погибших.

Еще один ребенок после крушения находится в тяжелом состоянии. Медики оказывают необходимую помощь пострадавшим, говорится в сообщении уполномоченного.

Батискаф затонул во время экскурсии у побережья Хургады утром в четверг, 27 марта. На борту находились 45 российских туристов. Шесть человек погибли, в том числе семейная пара из Татарстана. Еще 19 человек пострадали.

«Синдбад» погружался на глубину 25 м. Подводное судно находилось на расстоянии одного километра от берега, когда произошло крушение. После трагедии все погружения батискафов у Хургады отменили. Продажу билетов на новые экскурсии приостановили.

Как пишут СМИ, батискаф использовался для экскурсий к коралловым рифам. Как стало известно, туристы заплатили за билеты на тур по семь тысяч рублей. Стоимость билетов для детей составляла примерно 3,5 тысячи рублей.