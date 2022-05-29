Фото: Kazpravda.kz
Происшествия
Двое детей утонули в реке в Нур-Султане

Двое детей в столице утонули во время купания в неположенном месте, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

О трагедии на реке Есиль, в районе моста по улице Бейсекова, стало известно в 12:50.

«Водолазным отрядом незамедлительно произведено обследование дна реки, где из воды было извлечено тело одного несовершеннолетнего ребенка мужского пола, затем, спустя несколько минут, найдено тело второго ребенка мужского пола. Личности детей устанавливаются Департаментом полиции», – сообщили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султана.

Спасатели обнаружили на берегу вещи погибших. Отмечается, что недалеко от места установлен информационный стенд, а также запрещающие знаки о запрете купания на данном участке.

«Уважаемые родители, ДЧС города Нур-Султана настоятельно рекомендует не оставлять детей без присмотра взрослых! Проводите с детьми беседы о соблюдении правил безопасности в особенности в летний период каникул. На сегодняшний день в столице разрешены три официальных участка для купания: Центральный парк, зоны отдыха «Три пескаря» и «Столичный двор», – отметили в пресс-службе ДЧС столицы.

Популярное

Все
"Группа мужчин избила сотрудников кафе в Талдыкоргане": полиция прокомментировала видео
Неизвестная жидкость убила шестого человека в Павлодарской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 29 мая
Арыстанбек Мухамедиулы взят под стражу
Пациентка ужаснулась состоянию коек в больнице в Акмолинской области – видео
ВОЗ оставила под наблюдением только "омикрон" и "дельту"
День выпускников КазНУ
Плывшего на бревне мужчину вытащили из Иртыша полицейские Семея
В какие страны открывает авиарейсы Казахстан
Казахстан стремится вписаться в общемировую политическую систему – эксперт
Конституционная реформа станет судьбоносным шагом для Казахстана
Референдум-2022: по пути системного обновления
Референдум-2022: знать права и обязанности
Внесение поправок в Конституцию поддерживают 75,9% казахстанцев
Двое детей утонули в реке в Нур-Султане
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Каким видят будущее политической системы Казахстана эксперты
Пять гособъектов раздал родственникам чиновник в Таразе
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Новые способы госзакупок вводятся с 1 июля в Казахстане
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
ОСМС: мифы и реальность
Новое постановление о повторной ревакцинации против КВИ вышло в Казахстане
Один из разработчиков первой Конституции Казахстана высказался о новых поправках
"Я тебе город покажу": водитель автобуса изнасиловал девочку на конечной остановке в Нур-Султане
Один из ведущих театров Казахстана объявил о ребрендинге
Закон Республики Казахстан
Пытался изнасиловать женщину в лифте в Шымкенте: подозреваемый задержан
Алматинский апорт теперь будет расти в Азербайджане
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное

Читайте также

Происшествия
Мужчину, пытавшегося изнасиловать знакомую, осудили в Алматы
Происшествия , Видеогалерея
Плывшего на бревне мужчину вытащили из Иртыша полицейские С…
Происшествия
Неизвестная жидкость убила шестого человека в Павлодарской …
Происшествия , Видеогалерея
"Группа мужчин избила сотрудников кафе в Талдыкоргане": пол…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]