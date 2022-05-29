Двое детей утонули в реке в Нур-Султане

Двое детей в столице утонули во время купания в неположенном месте, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

О трагедии на реке Есиль, в районе моста по улице Бейсекова, стало известно в 12:50.

«Водолазным отрядом незамедлительно произведено обследование дна реки, где из воды было извлечено тело одного несовершеннолетнего ребенка мужского пола, затем, спустя несколько минут, найдено тело второго ребенка мужского пола. Личности детей устанавливаются Департаментом полиции», – сообщили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султана.

Спасатели обнаружили на берегу вещи погибших. Отмечается, что недалеко от места установлен информационный стенд, а также запрещающие знаки о запрете купания на данном участке.

«Уважаемые родители, ДЧС города Нур-Султана настоятельно рекомендует не оставлять детей без присмотра взрослых! Проводите с детьми беседы о соблюдении правил безопасности в особенности в летний период каникул. На сегодняшний день в столице разрешены три официальных участка для купания: Центральный парк, зоны отдыха «Три пескаря» и «Столичный двор», – отметили в пресс-службе ДЧС столицы.