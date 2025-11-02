Двое напали с ножом на пассажиров поезда в Британии

Десять человек доставлены в больницу, девять из них - с угрожающими жизни ранениями, после атаки с ножом в поезде в графстве Кембриджшир на востоке Англии. Полиция арестовала двух человек и устанавливает мотивы, передает Kazpravda.kz

Фото: Justin Tallis/AFP/Getty Images

Десять человек доставлены в больницу после нападения с ножом в поезде, следовавшем из Донкастера на севере Англии в направлении вокзала Кингс-Кросс в Лондоне. Девять из них, по предварительным данным, получили ранения, угрожающие жизни. Об этом сообщили в ночь на воскресенье, 2 ноября, в британской транспортной полиции.

У одного человека - травмы, не опасные для жизни. По оценкам полиции, речь идет о серьезном инциденте.

ЧП произошло неподалеку от Хантингдона (графство Кембриджшир) в 120 километрах к северу от Лондона. Полиции поступил сигнал в 19:42. Вооруженные правоохранители из Кембриджшира немедленно прибыли на станцию вместе с медиками. Полицейские арестовали в поезде двух человек и доставили их в участок.

Полиция по борьбе с терроризмом оказывает поддержку в расследовании, устанавливаются мотивы.

"Наша работа на станции продолжается и будет вестись еще некоторое время. Оцепление установлено, поезда в настоящее время не курсируют на этом участке, также перекрыт ряд дорог", - отметил начальник полиции Крис Кейси.

Ситуацию прокомментировал премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

"Ужасающий инцидент в поезде недалеко от Хантингдона вызывает глубокую обеспокоенность. Мои мысли со всеми пострадавшими, я благодарю службы экстренной помощи за их оперативные действия", - написал глава кабмина в соцсети X. "Все, кто находится в этом районе, должны следовать рекомендациям полиции", - добавил он.

Мэр объединенной администрации Кембриджшира и Питерборо Пол Бристоу отметил, что слышал об "ужасающих сценах" в поезде. Компания London North Eastern Railway (LNER), которая обслуживает восточное побережье Великобритании, подтвердила, что инцидент произошел в одном из ее поездов, передало агентство AP.

По данным телеканала Sky News, к поезду была направлена санитарная авиация. Свидетели рассказали журналистам, что пассажиры толкались и давили друг друга, некоторые спрятались в туалетах, чтобы спастись. По словам одного из очевидцев, полиция применила электрошокер при задержании одного из подозреваемых.

На вокзал прибыли около 20-30 машин скорой помощи. Многие пассажиры - в шоке, полиция опрашивала свидетелей.

