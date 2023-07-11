Двое погибли, трое пострадали в результате ДТП в Актюбинской области

Смертельное ДТП произошло на трассе в Актюбинской области, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

Скриншот с видео ДП Актюбинской области

Авария произошла 11 июля в 12:30 на 20 км автодороги Актобе – Оренбург при столкновении автомобилей ВАЗ-2111 и ВАЗ-2115.



В результате двое водителей погибли на месте, а трое их пассажиров были доставлены в больницу.



Начато досудебное расследование по части 3 уголовной статьи "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами".