Скончались двое пострадавших при взрыве на заправке в Шемонаихе

Обширные ожоги не оставили шансов на жизнь двоим пострадавшим при взрыве на заправочной станции в городе Шемонаихе, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области.

Фото пресс-службы МЧС РК

Напомним, 22 июня в Шемонаихе на заправочной станции газовых баллонов произошел взрыв и начался пожар.

Сначала сообщалось о двух пострадавших, однако позже стало известно, что после происшествия в больницу попали 4 человека.

Несмотря на реанимационные меры, через 48 часов после ЧП 2 пациента, получивших ожоги 98% поверхности тел, скончались.

«Их состояние было крайне тяжелым. Врачи круглосуточно боролись за их жизнь, делали всё возможное. Руководство управления здравоохранения находилось на месте. Каждый час проходили консультации по состоянию пострадавших с областными и республиканскими медиками по системе телемедицины», – заверили в облздраве.

Еще двое пациентов, пострадавших во время взрыва 22 июня, находятся в больнице, получают лечение, идут на поправку. Их состояние также под постоянным контролем, ежечасные консультации по телемедицине продолжаются.