Двое пожарных находятся под следствием после взрывов близ Тараза. Родные просят справедливости

В Таразе взывают к справедливости коллеги и родственники пожарных, которые тушили огонь при взрывах на военных складах. Оказалось, двое сотрудников, получивших во время ЧП серьезные травмы, сейчас под следствием. Их обвиняют в халатности и гибели товарищей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КТК.

Как сообщается в сюжете телеканала КТК, речь идет о сотруднике пожарной бригады Асыле Мухамеджанове и уже бывшем начальнике службы пожаротушения Жамбылской области Мансуре Шайкрамове. Оба одними из первых прибыли на горящие склады. А после взрывов получили серьезные травмы, которые лечат до сих пор.

По словам родных и коллег, теперь мужчины стали подозреваемыми в халатности и гибели товарищей. Якобы один неправильно оценил обстановку, а второй подверг военных и пожарных смертельной опасности, отмечается в сюжете.

«Я, не жалея здоровья и жизни, сражался с огнем. Получил множественные травмы, была контузия, переломы ребер и позвоночника, были ожог и сотрясение мозга. Я до сих пор не годен к работе. Изначально выжившие пожарные значились как пострадавшие, умершие получили множественные награды. Я виноват, что остался жив? Я прошу справедливости!» – отметил пожарный Асыл Мухамеджанов.

Напомним, 26 августа 2021 года около 19:00 часов в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание возле одного из складов. В результате пожара произошли мощные взрывы, погибли 17 человек. Один человек пропал без вести.

По факту взрывов в Жамбылской области МВД ведет расследование.