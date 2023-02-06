Двое суток южане сопротивлялись напору паводковой воды, затопившей сотни подворий в нескольких районах и городах области.
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Любовь Доброта, Туркестанская область
Большая вода, как это часто случается, пришла на рассвете. Жители небольшого аула Карнак близ Кентау проснулись от нарастающего грохота. Вода прибывала стремительно, стекая с предгорных холмов. Поток был настолько сильным, что сносил все на своем пути. Зарядивший почти на сутки дождь способствовал быстрому таянию накопившегося снега, талые и дождевые воды переполнили ирригационные каналы, превратившиеся в море.
В Байдибекском районе под воду ушли дороги. На автодороге Шаян – Мынбулак буквально смыло паводковыми водами автомобиль ВАЗ-2106, в котором находилась беременная женщина и семилетний ребенок. Они смогли перебраться на крышу машины, которая со стороны напоминала неуправляемый корабль, то и дело сталкивающийся с глыбами льда.