Двое суток южане сопротивлялись напору паводковой воды, затопившей сотни подворий в нескольких районах и городах области.

В Байдибекском районе под воду ушли дороги. На автодороге Шаян – Мынбулак буквально смыло паводковыми водами автомобиль ВАЗ-2106, в котором находилась беременная женщина и семилетний ребенок. Они смогли перебраться на крышу машины, которая со стороны напоминала неуправляемый корабль, то и дело сталкивающийся с глыбами льда.

Глава семьи, сидевший за рулем, выпрыгнул из автомобиля и тут же угодил в водоворот. Спастись ему удалось только благодаря тому, что зацепился руками за кустарник. На помощь терпящим бедствие людям поспешили аким Мынбулакского сельского округа Галымжан Акимбаев и односельчане. Мужчины действовали решительно, осознавая, что ситуация очень быстро меняется, вода прибывает и добраться до автомобиля с каждой минутой будет сложнее.

Галымжан Акимбаев обвязал себя для страховки веревкой и шагнул в бурный поток. Момент спасения очевидцы сняли на видео, которое разлетелось в соцсетях, сделав сельского акима знаменитым на всю страну.

– Для меня важно было в тот момент как можно быстрее добраться до автомобиля, – так прокомментировал ситуацию в интервью по телефону Галымжан Акимбаев. – Уровень воды быстро поднимался, надо было торопиться. Я рад, что мы успели помочь людям. Сейчас женщина и ребенок находятся в районной больнице под наблюдением врачей. 39-летний супруг вез жену на плановый осмотр в поликлинику, семья попала под удар стихии. У меня самого шес­теро детей. Как я мог оставить женщину с ребенком в беде?..

Населенные пункты Шаян, Танатар, Ынтымак, Акбулак, Шакпак, Бирлик Байдибекского района оказались во власти непогоды. Ливневый дождь и обильное снеготаяние сформировали потоки паводковых вод, устремившихся по склонам в низины. В Сауранском районе большая вода пришла в Бабайкорган, Абай, Улгили, Орангай, Майдантал, Шага. В Ордабасынском районе топило населенные пункты Шубарсу, Бадам, Шубар. Подтопленными оказались окраи­ны городов Кентау, Туркестан и Арыс. Река Арысь на многих участках вышла из берегов, подтопив подворья, расположенные в прибрежной зоне.

В общей сложности под ударом стихии оказался 21 населенный пункт. На 23 участках 11 автомобильных дорог областного значения талая вода затопила трассы, местами произошли разрушения дорожного полотна, ирригационных лотков и укрепительных дамб. В связи с переливом перекрыта автодорога областного значения Коксаят – Аксу – Саян – Мынбулак – М-32. 234 подворья ушли под воду. Зафиксирован падеж скота.

В Ордабасынском районе вода пришла в школу. Здесь ее уровень поднялся в каналах «Найман» и «Куртай», вода из которых поступает в реку Арысь.

Вся информация о развитии ситуации поступала в республиканский и областной оперативный штабы. Параллельно местными исполнительными органами подготовлены эвакуационные пункты, куда доставили людей из зоны бедствия. Только в Сауранском районе людей принимали четыре эвакопункта.

Специалисты департамента по ЧС, техника и местные акиматы были своевременно приведены в готовность. Благодаря этому удалось избежать больших потерь и аварий. Самое главное, что нет жертв и пострадавших.

В общей сложности понадобилась эвакуация 204 жителей, включая 111 детей. В селе Бабай-корган эвакуировали 80 человек. В безопасное место доставили из зон подтопления более 200 голов домашнего скота.

Спасатели активно включились в работу, стараясь всеми силами отвести воду от населенных пунк­тов и отдельных домов, предотвратить их подтопление. Для этого уложены тысячи мешков с песком. На подтопленных подворьях установили мотопомпы для откачивания воды, чтобы не допустить разрушения строений. Всего на откачку и сброс воды привлекли больше 300 человек, 50 единиц техники. Спецтехника принялась освобождать ото льда каналы, прокапывать арыки, чтобы пропустить воду в степь. К примеру, в селе Майдантал во избежание подтопления дворовых участков вырыли искусственные каналы для отвода воды.

Для ликвидации ЧС в Туркес­танскую область дополнительно направлена группировка сил и средств ДЧС города Шымкента. Аким области Дархан Сатыбалды сразу же выехал в несколько подтопленных населенных пунк­тов Сауранского района и города Кентау, ситуация в которых оказалась наиболее напряженной.

– Мы мобилизуем технику и силы в опасные зоны, но обильные осадки, быстрое таяние снега из-за резкого потепления делают несколько поселков уязвимыми, – отметил Дархан Сатыбалды. – Во всех районах и городах должна быть продолжена работа в усиленном режиме, соблюдены меры безопасности.

Руководство областного департамента по чрезвычайным ситуа­циям выдвинуло предложение об объявлении чрезвычайного положения на местном уровне в Кентау и Сауранском районе для определения объема ущерба. Создана специальная комиссия, которой предстоит обойти каждый дом, оказавшийся в зоне подтопления, и оценить нанесенный ущерб. Пока же спасатели помогают людям очистить дома, хозяйственные постройки и подворья от ила и грязи.

В регион срочно прибыл министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин. Он посетил поселок Шага Сауранского района.

– Люди, которых вчера эвакуи­ровали, сегодня уже возвращаются в свои дома, – отметил министр слаженную и оперативную работу, организованную в зоне бедствия. – Благодаря своевременной работе мы минимизировали риски. Большей частью они уже ликвидированы. Часть домов, в которые вода зашла, мы сейчас посетим. Возможно, будет рассматриваться вопрос объявления чрезвычайной ситуации по данному поселку, чтобы могли выделить финансовые средства из местного бюджета на восстановление нормальной жизнедеятельности людей. Сил и средств на сегодня достаточно. Сейчас, после ликвидации последствий ЧС, мы еще раз внимательно совершим аэровизуальный осмотр территорий, прилегающих к реке Арысь.

Паводковую ситуацию в Туркестанской области удалось стабилизировать. Но синоптики прогнозируют дальнейшие осадки, повышение температуры воздуха, а это означает, что ускорится таяние накопившегося снега в предгорье. Все это, вместе взятое, увеличит стоки, поэтому расслабляться нельзя.

По-прежнему в зоне особого внимания властей и специалис­тов-водников – Шардаринское водохранилище. Складывающуюся ситуацию не обошел вниманием и министр по чрезвычайным ситуациям.

– Шардара наполнена более чем на миллиард кубометров по сравнению с предыдущим годом, – отметил Юрий Ильин. – Ее объем составляет уже 4,5 миллиарда кубов при проектной мощности 5,2 миллиарда кубов. Сейчас уже начались попуски воды в Арнасайскую низменность Узбекистана, и риски состоят в том, что в случае такой же погоды, как у нас, на территории Узбекистана возможно увеличение притока в Шардару. Соответственно, мы будем вынуждены больше сбрасывать в Сырдарью. Несколько напряженная обстановка может сложиться на территории Кызылординского региона. Сырдарья пока частично подо льдом, поэтому возможно возникновение заторов. На реке будут проведены взрывные работы. Все региональные акиматы должны привести силы и средства в готовность, чтобы встретить весну с минимальным ущербом.