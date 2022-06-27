Двое взрослых и четверо детей пострадали из-за хлопка газового баллончика в Шымкенте

Шесть человек пострадали в результате хлопка газового баллончика в Шымкенте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям города.

26 июня 15:19 часов в микрорайоне Нурсат-2 в Шымкенте перед одним из жилых домов в багажнике автомобиля Kia Rio произошел хлопок газового баллончика объемом 350 мл.

В результате происшествия в больницу доставили шесть человек: мужчину 1988 года рождения, женщину 1989 года рождения и детей 2012, 2015, 2017 и 2021 годов рождения. После оказания первой врачебной помощи их отпустили домой.

По предварительной версии, хлопок баллончика произошел из-за перегрева багажника в сильную жару.

На место инцидента выезжали 15 сотрудников ДЧС и три единицы техники.