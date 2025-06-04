В Павлодаре прошел второй республиканский хакатон Innovation. Он был организован в рамках Года рабочих профессий при поддержке акимата Павлодарской области, Министерства просвещения РК, «НАО «Talap» Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, а также международного технопарка Astana Hub.

Хакатон – это не только возможность заявить о себе и выиграть денежный приз, но и важная площадка для обмена опытом, поиска инновационных решений в IT-сфере и стартап-проектах, а также для расширения профессионального и социального взаимодействия.

Призовой фонд соревнований составил 3,5 млн тенге, боролись за него 27 команд из 14 областей и трех городов республиканского значения. Более 90 участников – молодые рабочие, студенты и выпускники колледжей – работали на базе IT-хаба павлодарского Колледжа информационных технологий, лаборатории которого оснащены самым современным оборудованием. Им нужно было за сутки показать все свои знания и навыки, разработав практически готовый IT-продукт – от идеи и дизайна до исходного кода и презентации.

Организаторы выбрали самые актуальные темы и предложили на выбор три варианта технического задания. Команды могли создать рекомендатель карьерного пути, то есть сервис, который анализирует рынок труда в Казахстане, чтобы подобрать студентам наиболее подходящие профессии с учетом их навыков и интересов; АI-сервис подбора субсидий и грантов для предпринимателей; расширение для браузера для быстрого анализа новостей и проверки их на содержание фейков.

Экспертный совет, в состав которого входили представители из разных областей страны, оценивал проекты по десяти критериям, в том числе инновационность, функ­циональность, UX⁄UI-дизайн и прак­тическая значимость.

В результате победителем респуб­ликанского хакатона стала студенчес­кая команда Goodbalalar павлодарского Колледжа информационных технологий, которая разработала JobSwipeAi – умный Telegram-свайпер вакансий. Это даже Telegram-мини-приложение, где ИИ анализирует резюме, навыки и интересы, а затем предлагает релевантные вакансии, подстраиваясь под полученный профессиональный профиль. Продукт уже интегрирован с реальными платформами вакансий.

Главный приз хакатона – 1 млн тенге – парням вручил аким Павлодарской области Асаин Байханов на сцене Ertis Promenad. Церемония награждения стала частью большого праздника рабочих профессий – Mamandyq Fest.

На Центральной набережной Павлодара была разбита яркая аллея колледжей и предприятий региона: фестиваль положил начало уникальному формату профориентации старшеклассников. Вместо привычных брошюр учащиеся получили возможность попробовать себя в деле, например, управлять симулятором сельскохозяйственной техники, сделать УЗИ кошке. Здесь же были представлены лучшие проекты студентов: шикарные вечерние наряды, сшитые будущими модельерами; фигуры животных, выполненные при помощи сварки из проволоки и цепей; красиво оформленные пирамиды из фруктов, макеты зданий с системами «умный дом» и много другое. Кроме того, школьники могли сразу же расспросить представителей предприятий о том, как студенты проходят практику и как зарабатывают.

Также важным событием фес­тиваля стало выступление победителей и призеров чемпионата WorldSkills, которые продемонстрировали свои навыки в инженерии, информационных технологиях, кулинарии, дизайне и других областях. Отметим, что Павлодарская область заняла четвертое место по итогам Национального чемпионата WorldSkills Kazakhstan 2024, а в рамках Mamandyq Fest 55 лучших молодых специалистов получили заслуженные награды.

Особым эмоциональным моментом фестиваля стало исполнение авторского гимна рабочих профессий, созданного преподавателями и студентами павлодарского музыкального колледжа. Композицию написали специально в честь Года рабочих профессий – гимн стал музыкальной благодарностью всем, кто создает будущее страны своими руками, знаниями и талантом.