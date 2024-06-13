Двух блогеров задержали по подозрению в вымогательстве в Туркестанской области

Криминал
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Дана Аменова
Корреспондент

Подозреваемые арестованы на 2 месяца

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

При координации прокуратуры Сайрамского района в результате проведенных специальных оперативных мероприятий сотрудниками полиции при получении денег по факту вымогательства задержаны двое блогеров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Туркестанской области

По информации надзорного органа, два активных блогера «A» и «E» требовали 100 000 тенге у директора одной из школ района за удаление поста в социальной сети Facebook, которая порочила его деловую репутацию.

Начато досудебное расследование по части 2 статьи 194 Уголовного кодекска РК, подозреваемые взяты под стражу сроком на 2 месяца.

В полиции прокомментировали действия правонарушителей. 

«Подозреваемых задержали с поличным при получении денег за нераспространение сведений, якобы порочащих деловую репутацию заявителя. Возбуждено уголовное дело. Вещественные доказательства изъяты. Подозреваемые, один из которых ранее судим, водворены в ИВС», –  детализировали в правоохранительных органах. 

#задержание #вымогательство #блогеры

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