Двух казахстанцев вызволили из трудового рабства в Мьянме. В МИД РК рассказали подробности

Происшествия , Скандалы
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Диасов Ораз
корреспондент

Двух молодых казахстанцев удалось спасти из трудового рабства в Юго-Восточной Азии. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: пресс-служба МИД РК

«У нас есть хорошая новость – 2 парня, которые были там (Юго-Восточной Азии – прим. ред.) на прошлой неделе, буквально на днях вернулись домой в здравии и благополучии. Была, так сказать, проведена соответствующая работа. Единственное, эти ребята просят оставить их без внимания, так как они не могут понять, что с ними произошло, как в плохом кино», – озвучил пожелание пострадавших Айбек Смадияров.

По его словам, им помог сбежать из плена и перейти границу за определенную плату местный житель.

«После того как получили новость, мы рекомендовали им спрятаться в укромном безопасном месте и направили к ним сотрудника международной НПО (неправительственной организации – прим. ред.), который вывез их за город и спрятал в одном из отелей.

Далее наш консул из Бангкока выехал к ним на авто ночью и сразу же доставил их в Бангкок. То есть поездка от Бангкока до места, где они находились, заняла 7-8 часов.

После прибытия в Бангкок выяснилось, что у них на руках есть национальные паспорта с просроченной тайской визой, которая предусматривает депортацию из Таиланда. Консул немедленно принялся решать с тайскими властями этот вопрос, буквально за сутки мы решили все вопросы с документами, и всё им было выдано», – рассказал подробности спасения казахстанцев официальный представитель МИД.

Парням купили билеты, и они через Катар прилетели в Алматы.

Смадияров также ответил, могут ли в трудовом рабстве в «золотом треугольнике» находиться и другие казахстанцы.

«По данным этих ребят, именно в той компании, где они были, других казахстанцев нет. Но в других компаниях, вполне возможно – в этом треугольнике («золотой треугольник» – прим. ред.) есть и другие компании. Вы знаете, с лета прошлого года, с июня по январь 2023 года, наше посольство в Таиланде оказало помощь 14 гражданам Казахстана, которые находились в трудовом рабстве, включая этих двух ребят. Они находились в Мьянме и Лаосе», – добавил Айбек Смадияров.

Что касается схем вовлечения людей в рабство, то казахстанцы, по словам спикера, выезжают за рубеж по объявлению о высокооплачиваемой работе в крупную инвестиционную или иную компанию. При этом зарплаты обещают от 2 до 3 тысяч долларов. Естественно, нужно знание языков.

«Что удивительно, идут туда работать люди с высшим образованием, которые учились за рубежом и должны были понимать, куда они едут. В данном случае, эти ребята знают китайский язык, они учились в свое время в Китае, выехали в Эмираты, там нашли эту компанию и им обещали работу в китайской компании, но что офис, якобы, находится в Таиланде. Оплатили им перелет и гостиницу, и другие расходы и после прибытия в Таиланд их на авто повезли в Мьянму. Они оказались жертвами обмана – по прибытию выяснилось, что это не крупная компания, а обычная компания, которая занимается майнингом и криптовалютой», – рассказал Айбек Смадияров.

Ранее в МИД рассказывали о двоих казахстанцах, попавших в рабство в Юго-Восточной Азии. 

 

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