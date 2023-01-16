В МИД рассказали, как казахстанцы попали в рабство в Таиланде

По словам представителя министерства, международные криминальные группировки посредством третьих лиц и через соцсети приглашают казахстанцев на работу в компании на территории Таиланда

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Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров озвучил новые подробности того, как двое казахстанцев могли попасть в рабство в Таиланде, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«С конца июня 2022 года участились случаи нахождения казахстанцев в трудовом рабстве на территории так называемого «Золотого треугольника» Юго-Восточной Азии – Мьянма, Лаос и Таиланд. По предварительному сговору международные криминальные группировки посредством третьих лиц и через социальные сети приглашают граждан Казахстана на работу в компании на территории Таиланда», - сообщил Айбек Смадияров.

По его словам, вскоре после прибытия, под разными предлогами обманным путем казахстанцев вывозят на территорию Мьянмы и представляют себя компаниями, занимающимися криптовалютой.

«После осознания того, что оказались обманутыми, граждан, изъявивших желание вернуться на родину, удерживают, требуя возместить издержки в 5-10 тысяч долларов, которые якобы должны покрыть транспортные затраты, плату за пересечение границы, визу, проживание и так далее. В связи с тем, что у потерпевших не имеется нужной суммы, им приходится продолжать работать на подпольные китайские компании на территории Мьянмы», - рассказал Смадияров.

Как он отметил, потерпевших в большинстве случаев нанимают в качестве переводчиков либо работников с клиентами посредством финансовых махинаций с целью завладения деньгами граждан Европы или Америки. А тех, кто отказывается работать, продают за 5-7 тысяч долларов другим компаниям, занимающимся криминальными деяниями. К ним также применяется физическое, психологическое насилие, ограничение в предоставлении пищи и другое.

«Наше посольство в Таиланде и во Вьетнаме с целью решения проблем граждан Казахстана находится на постоянном контакте с правоохранительными органами и внешнеполитическими ведомствами Таиланда, Лаоса и Мьянмы. Также к данному процессу подключены международные неправительственные организации в Таиланде. Эти двое граждан, которые обратились к нам буквально перед новым годом, об оказании помощи, около недели просили нас не разглашать их данные и не предавать огласке. Но так как их родные очень переживали и начали обращаться в СМИ, мы тоже решили объявить об этой проблеме. По нашим данным, помимо этих двух, там есть еще наши граждане, но это пока неподтвержденная информация. Ее очень сложно проверить», - резюмировал Айбек Смадияров.

В этой связи он рекомендовал казахстанцам, которые находятся в этой зоне, читают либо видят новости из Казахстана, не скрывать о своем местоположении, обязательно сообщить, что с ними происходит, и как им можно помочь.