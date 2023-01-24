Двух сибирских косуль застрелили охотники в СКО

В полиции напоминают, что в настоящее время охота на большинство животных, в том числе копытных, запрещена.

Фото: polisia.kz

Полицейские Северо-Казахстанской области задержали подозреваемых в незаконном отстреле двух косуль. Факт незаконного отстрела был выявлен участковыми инспекторами в Айыртауском районе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщается, направляясь в одно из сел для плановой отработки, полицейские обратили внимание на следы лыж, ведущие в лес. Следы оказались свежими. При проверке около дороги были обнаружены туши двух сибирских косуль. Двое находившихся рядом людей, увидев полицейских, скрылись в лесу, однако один из них был опознан участковым инспектором.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в незаконной охоте были задержаны двое жителей района 22 и 28 лет. У них изъяты охотничьи ружья и патроны.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по статье 337 Уголовного кодекса РК "Незаконная охота".

"Санкция части 3 данной статьи подразумевает ответственность за преступление, совершенное в составе группы лиц, от штрафа до 6 тысяч МРП до лишения свободы на срок до 6 лет. Также предусмотрено дополнительное наказание в виде семилетнего запрета на занятие охотой. Напоминаем жителям и гостям области, что в настоящее время охота на большинство животных, в том числе копытных, запрещена. Убедительно просим помнить об уголовной ответственности и соблюдать требования законодательства", - прокомментировал начальник ОП района Марат Серкешев.