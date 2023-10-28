Дыни без полива вырастил туркестанский дехканин

Бахчевые не получали воду на протяжении 120 дней, но урожай оказался на удивление хорошим, передает Kazpravda.kz

Фото: сайт акимата Туркестанской области

Крестьяне Туркестанской области начали использовать новый подход в выращивании дынь – без полива, сообщает пресс-служба акима региона.

Дыни, которые не получили ни капли воды в 45-50-градусную жару, выросли вкусными и большими. По словам крестьян, этот подход в сельском хозяйстве использовался нашими предками и раньше.

"Из года в год проблема поливной воды усложняется. Поэтому мы решили попробовать опыт наших предков. В первые месяцы весны бывают случаи, когда поливная вода никому не нужна. В начале февраля я полил поле, полностью пропитав его водой. Потом посадил дыню. В июльскую жару воды не давал. Дыни не получали воду на протяжении 120 дней. Но дали хороший урожай", – говорит аграрий Азизхан Егембердиев.

Крестьянин живет в селе Карнак. У него есть земля недалеко от поселка. В этом году Егембердиев посадил дыни на 4 гектарах и арбузы на одном гектаре. Урожай реализовал в родном ауле. Покупателей оказалось много.

По словам агрария, "новый-старый" метод можно использовать для любого сорта дыни. Только земля должна быть девственной. Теперь крестьянин планирует увеличить посевные площади, и если урожаи будут большими, то будет экспортировать бахчевые.