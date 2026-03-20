Дышите глубже!

Колонка обозревателя
Юлия Пулина

Моя подруга бросила курить. Более 30 лет она жила с этой вредной привычкой, которая уже стала частью ее повседневной жизни. Сигарета после обеда или кофе, сигарета, чтобы подумать хорошенько или успокоиться, в работе без дымного перерыва – тоже никак.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Тяжелое для себя в психологическом плане решение она приняла даже не из-за проблем со здоровьем. Подруга просто хотела поверить в себя, в то, что способна управлять своей жизнью и жить без зависимостей.

Курение – тот еще коварный вор. Давая призрачное удовлетворение, оно забирает куда больше, и самое лучшее – наше здоровье, а значит, и молодость. Крадет понемногу – то тут, то там. Человек оглянуться не успеет, как уже определен в группу риска по здоровью, а медики тактично намекают, что пора бы и о себе подумать. Как только подруга нашла в себе силы признать, что у нее уходит до двух пачек в день, она не на шутку встревожилась.

А еще – семейный бюджет. Пару лет назад она подсчитала, сколько денег тратит за год на вредную привычку. Цифра перевалила за полмиллиона, а сейчас и того выше – с каждым годом количество выкуренных сигарет только увеличивается, а их стоимость растет еще быст­рее. Дома курит еще и муж. И дело не в том, что им не хватает денег на жизнь, а в том, что эта привычка, как оказалось, стоит как туристическая поездка на двоих. Не повод ли задуматься о том, что важнее?

Кстати, по данным Всемирной организации здравоохранения, женщины чаще, чем мужчины, бросают курить, и за 10 последних лет количество курящих понемногу, но снижается. Хотя на общую статистику этот факт мало влияет – каждый пятый взрослый в мире употребляет табак. И самое страшное – ежегодно вредная привычка уносит жизни более 7 млн человек. Табак – один из основных факторов риска сердечно-сосудистых, респираторных заболеваний, более 20 видов или подвидов рака, а также заболеваний, которые в итоге приводят к инвалидности.

...Почти три недели без сигарет. Рановато говорить о полном успехе, но каждый день она делится маленькими победами, своими ощущениями, о том, что чувствует, как меняется сама и жизнь вокруг.

Подруга стала видеть яркие сны без кошмаров, легко просыпается, ушли головные боли и ощущение песка в глазах. Оттенки запахов и вкусов – все стало ярче и интереснее. Пересчитывая «плюшки», она не забывает вновь перечитывать публикации врачей о том, что происходит с организмом после отказа от курения по дням, месяцам и годам. Это тоже своего рода терапия и самопомощь, чтобы... не сорваться.

Первые две недели она замещала привычку едой – соленое, острое, сладкое. Главное – занять чем-нибудь те интервалы времени, которые когда-то забирали сигареты. Результат, конечно, не заставил себя ждать – в плюсе все окружности тела. Но и этот побочный эффект она со временем преодолеет. Полюбила прогулки на свежем воздухе и сейчас выбирает фитнес-клуб и занятия, чтобы привести себя в порядок.

В свои силы верит не только она, но и близкие, всячески ее поддерживающие. В начале пути всегда сложно, признаются те, кто отказался от курения годы назад. Со временем жизнь становится легче без сигареты, а дым вызывает лишь отвращение и искреннее непонимание: «Как я могла?»

Но самое главное из того, что ты получаешь, – не изменения во внешности и легкое дыхание. Гораздо важнее – чувство уверенности: ты победитель, ты можешь, ты молодец!

