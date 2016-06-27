ЕБРР предоставит кредит до 1,7 млрд тенге на модернизацию аэропорта в Кызылорде

Фото с сайта e-kyzylorda.gov.kz
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит кредит на модернизацию аэропорта в Кызылорде на сумму 1,7 млрд тенге, передает Kazpravda.kz
.
"Мы сегодня подписываем предварительное соглашение о финансировании строительства нового пассажирского терминала аэропорта Кызылорды. Правительство и акимат Кызылординской области планируют со-финансировать данный проект. Через воздушные пространства города проходит очень много авиалиний, взлетно-посадочная полоса может принимать все виды воздушных судов. Строительство современного пассажирского терминала позволит увеличить авиарейсы и будет способствовать развитию туризма в нашем регионе. Европейский банк реконструкции и развития является важным стратегическим партнером", – отметил аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев на церемонии подписания документа.
Кушербаев также сообщил о наличии десяти совместных проектов с ЕБРР, по четырем из которых подписаны кредитные соглашения общей стоимостью $103 млн.
"В первую очередь, это проекты касательно тепло-, электро- и водоснабжения, развития общественного транспорта. На стадии завешения находятся два проекта – это строительство завода по переработке твердых бытовых отходов и проект по энергоосвещению. В следующем году мы начинаем реконструкцию и расширение теплоэлектроцентралей в Кызылорде и строительство газоэлектростанции в поселке Айтеке би", – уточнил глава региона.
Кроме этого, подписано соглашение, в рамках которого ЕБРР рассмотрит предоставление кредита до 10 млн евро на модернизацию централизованного теплоснабжения в Уральске.
ЕБРР является ведущим инвестором в Казахстане. После подписания рамочного соглашения о расширенном партнерстве с Правительством Казахстана, банк увеличил кредитование до 700 миллионов евро в год. К этому времени инвестировано более 6,7 млрд евро в более чем 215 проектов.