Единство должно стать частью нашего государственного бренда

Выступая на Национальном курултае в Атырау, Глава государства назвал единство и солидарность в чис­ле базовых ценностей народа Казахстана. Молодые специалисты, изучающие межэтнические отношения, подчеркивают важность такого акцента со стороны руководства страны и выделяют аспекты в государственной политике, которые призваны способствовать единству полиэтничного казахстанского общества и укреплению нацио­нальной идентичности.

Так, докторант кафедры Ассамблеи народа Казахстана ЕНУ им. Л. Гумилева Куралай Нурбек обращает внимание на роль казахского языка как основополагающего элемента национальной идентичности. Она подчеркивает, что инициативы Главы государства, направленные на поддержку и развитие казахского языка, указывают не только на стремление обеспечить его более широкое использование в различных сферах, но и укрепить этнический фундамент.

«Обращение к вопросам ношения национальной одежды и сохранения традиционных ценностей в контексте глобализации и современных вызовов также демонстрирует упор на этническую составляющую казахстанской идентичности, подчеркивая важность баланса между сохранением традиций и интеграцией в современный мир. В целом Президент подчеркивает значимость этнической уникальности и культурного наследия Казахстана в формировании современного облика страны и обеспечении ее развития на основе глубокого уважения к истории и традициям народа», – считает Куралай Нурбек.

Магистрант образовательной программы «Этнополитология» ЕНУ Айгерим Касенова напоминает, что тема важности укрепления единства народа как одного из ключевых условий общественной стабильности и процветания государства «красной нитью» проходит через многие выступ­ления Касым-Жомарта Токаева. И его речь на такой важной площадке, как Национальный курултай, ожидаемо, не стала исключением.

При этом молодой эксперт поддерживает озвученную Главой государства идею, что большую роль в укреплении единства народа должна играть национальная интеллигенция. Люди, пользующиеся уважением и влиянием в обществе, должны свой «моральный авторитет» использовать для продвижения в обществе созидательной повестки, основные элементы которой Президент четко обозначил в Атырауской речи в виде списка ключевых ценностей, определяющих образ нашей нации – это независимость и патриотизм, единство и солидарность, справедливость и ответственность, закон и порядок, трудолюбие и профессионализм, созидание и новаторство.

«Мне, как магистранту, исследующему проблематику исторической памяти, импонирует то, что Президент призывает спокойно реагировать на историческое прошлое, без какой-либо предвзятости, «принимать ее такой, какая она есть». Я склоняюсь к позиции, что в Казахстане, возможно, как и в других странах СНГ, историческая память больше имеет трагический контекст, – отмечает Юлия Арсланова, магистрант ОП «Этнополитология» ЕНУ имени Л. Гумилева. – Историческая память не должна сводиться только к сохранению трагических уроков истории. Историческая память, в том чис­ле, должна иметь и позитивный дискурс. Нужно помнить успехи и славные страницы истории своей страны, чтобы формировать прочный фундамент для гордости и патриотизма. Как отметил Президент, историческая память играет важнейшую роль в консолидации нации».

Докторант кафедры АНК ЕНУ им. Л. Н. Гумилева Асель Ишанова, в свою очередь, также придерживается мнения, что идее единства и укрепления национальной идентичности должны служить и история, и культура страны. Солидарность в важнейших для страны вопросах, стремление к позитивному развитию и продвижению своего государства и общества, противодействие социальным недугам (таким как лудомания, наркомания, бытовое насилие, вандализм и так далее) и архаичным традициям должны объединять людей.

«Единство должно стать частью нашего государственного бренда», – уверена Асель Ишанова.