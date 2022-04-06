Ассамблее народа Казахстана и ее общественным структурам предстоит перестроить работу для эффективного вовлечения в реализацию проводимых в стране реформ.

О деятельности общественных структур Ассамблеи народа Казахстана в свете проводимых реформ рассказал директор РГУ «Қоғамдық келісім» Министерства информации и общественного развития РК Галымжан Кусмангали.

По его словам, на сегодняшний день в центре внимания общественных структур АНК находятся задачи нового Послания Главы государства.

– Задачи Послания требуют усиленного взаимодействия государства и общества, системной перезагрузки подходов к работе, глубокого вовлечения в осуществление реформ общественных структур и активистов. Их огромный потенциал может быть эффективно реализован в условиях, которые открывает новый Казах­стан, – отметил Галымжан Кусмангали.

На сегодня при Ассамблее народа Казахстана действуют пять общественных структур – это советы матерей (1 832 советов, 13 тыс. членов), советы медиации (1 республиканский и 19 региональных, более 2 300 медиаторов в реестре АНК), советы общественного согласия, республиканское общест­венное объединение «Ассамблея жас­тары» (создано в 2021 году на базе молодежного движения «Жаңғыру жолы»), а также Клуб журналистов АНК. Каждая из них имеет существенный опыт работы в своем направлении, постоянно совершенствует подходы к реализации планов и играет значимую роль в укреплении общественного единства и согласия.

– Вместе с тем в свете новых инициатив Президента, направленных на проведение политических преоб­разований, безусловно, требуется пересмотреть роль и значение Ассамблеи народа Казахстана и ее общественных структур. Эти и другие вопросы предполагается обсудить на предстоящей XXXI сессии ассамб­леи, которая пройдет 29 апреля с повесткой дня «Единство народа – основа обновленного Казахстана», – рассказал Галымжан Кусмангали.

Он также сообщил, что мероприятия в рамках XXXI сессии АНК будут проходить в течение двух дней. Накануне непосредственно заседания, которое пройдет под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева, будут проведены дискуссии в трех секциях.

Две будут посвящены темам «Будущее нациестроительство и модернизация АНК» и «Единство народа – роль образования, культуры, институтов гражданского общества и масс-медиа». Третья секция – молодежная сессия Ассамблеи народа Казахстана.