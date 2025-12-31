Единую базу данных электронных журналов создадут на платформе QazTech

Дана Аменова
По итогам 2025 года доступом к сети интернет обеспечены 99% школ страны

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

До конца 2026 года все системы электронных журналов объединят в единую базу данных на платформе QazTech, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по обеспечению качества в сфере образования Минпросвещения

В Казахстане внедрена новая архитектура образовательных данных, предусматривающая создание единого централизованного хранилища на базе облачной платформы QazTech. Об этом в рамках итоговых пресс-конференций Правительства сообщил вице-министр просвещения Асылбек Ахметжанов.

Он отметил, что по поручению Главы государства по глубокой цифровизации отрасли, до конца 2026 года все системы управления обучением будут интегрированы с модернизированной Национальной образовательной базой данных (НОБД).

«Накопленные годами в частных LMS данные мы аккумулируем в государственной базе данных. Это, к примеру, упростит процесс перевода учеников из школы в школу в регионах, где используются разные виды LMS», – отметил Асылбек Ахметжанов.

По итогам 2025 года доступом к сети интернет обеспечены 99% школ страны. Для выполнения поручения Президента по устранению цифрового разрыва между городом и селом, 1 608 отдаленных школ были подключены к спутниковой технологии Starlink.

