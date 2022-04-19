Официально Ее песни поют и сегодня 19 апреля 2022 г. 1:06 Юлия Миленькая В Алматы открыли памятник народной артистке СССР, казахской оперной и эстрадной певице Розе Баглановой. В этом году в стране отмечают ее 100-летний юбилей, и данное событие стало знаковым. Роза Багланова была не просто певицей, она была патриотом, всей душой радеющим за свою страну, стала национальным символом целой эпохи. Роза Тажибаевна выступала перед крупными политическими делегациями и не боялась говорить правду, поднимать острейшие проблемы Казахстана, в советское время, в частности, открыто заявляла о трагедии Арала и Семипалатинска. С 1941 года Роза Багланова работала в Государственном женском ансамбле песни и пляски Узбекской ССР. Летом того же года получила направление в Московскую консерваторию, но началась война, и она ушла на фронт вместе с ансамблем. В составе бригады артистов выступала перед бойцами Красной армии прямо на передовой. Тогда-то песня «Ах, Самара-городок» стала визитной карточкой Баглановой. Легендарной исполнительнице русских народных песен Лидии Руслановой очень нравилось, как начинающая певица пела ее. После войны Роза Багланова вернулась на большую сцену, получила всенародное признание в СССР. В конце 40-х работала в Театре оперы и балета им. Абая, а затем до 1960-го – в Филармонии им. Жамбыла. Свыше 50 лет Роза Тажибаевна трудилась в Казахском государственном концертном объединении «Казахконцерт». В ее репертуаре значились произведения мирового оперного искусства, народные песни разных стран и песни современных композиторов, а любимую всеми «Іңкәрім-ай» она прекрасно исполняла и в почтенном возрасте. Роза Багланова ушла из жизни в возрасте 89 лет... Памятник из бронзы и гранита высотой 4,8 м расположился перед зданием Казахской государственной филармонии им. Жамбыла. Авторы памятника – скульпторы Газиз Ешкенов, Айдар Жамхан, Улагат Акжолтай. На торжественном открытии памятника присутствовали аким Алматы Ерболат Досаев, представители творческой интеллигенции, родные и близкие Розы Баглановой. – Установка памятника нашей великой певице – дань памяти и уважения ее наследию. Она была яркой звездой на небосклоне музыкального искусства. Ее уникальный голос и талант были настоящим даром и откровением для нашего народа. Бесконечно рад, что мы смогли увековечить память Розы Баглановой в ее любимом городе, – сказал градоначальник. Народный артист СССР Алибек Днишев на торжественном открытии памятника рассказал, как люди восхищались красотой Розы Баглановой: – Все поражались вокруг, как она сохраняет свою красоту. Какое у нее было лицо – ни морщинки. Люди специально подходили, смотрели, спрашивали, что она с собой делает. А я думаю, это просто ее отношение к жизни, отношение к людям – доброе, хорошее. На мероприятии присутствовал сын Розы Баглановой – Тажен Багланов, отметивший, что памятник стал подарком для всех, кто ее знал. – Она действительно была народная певица, гениальный человек, – сказал он. – Иностранцы звонят и с трудом произносят ее фамилию, с акцентом, но зато четко, без ошибок поют ее песни. И это дорогого стоит. Во Дворце Республики в Алматы состоялся праздничный концерт «Ақмаңдайлым» в честь 100-летия народной артистки СССР. Песни из репертуара легендарной певицы исполнили известные казахстанские артисты.