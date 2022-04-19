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​​​​​​​Ее песни поют и сегодня
Юлия Миленькая

В Алматы открыли памятник народной артистке СССР, казахской оперной и эстрадной певице Розе Баглановой.

В этом году в стране отмечают ее 100-летний юбилей, и данное событие стало знаковым. Роза Багланова была не просто певицей, она была патриотом, всей душой радею­щим за свою страну, стала национальным символом целой эпохи. Роза Тажибаевна выступала перед крупными политическими делегациями и не боялась говорить правду, поднимать острейшие проб­лемы Казахстана, в советское время, в частности, открыто заявляла о трагедии Арала и Семипалатинска.

С 1941 года Роза Багланова работала в Государственном женском ансамбле песни и пляс­ки Узбекской ССР. Летом того же года получила направление в Московскую консерваторию, но началась война, и она ушла на фронт вместе с ансамблем. В составе бригады артистов выступала перед бойцами Крас­ной армии прямо на передовой. Тогда-то песня «Ах, Самара-городок» стала визитной карточкой Баглановой. Легендарной исполнительнице русских народных песен Лидии Руслановой очень нравилось, как начинающая певица пела ее.

После войны Роза Багланова вернулась на большую сцену, получила всенародное признание в СССР. В конце 40-х работала в Театре оперы и балета им. Абая, а затем до 1960-го – в Филармонии им. Жамбыла. Свыше 50 лет Роза Тажибаевна трудилась в Казахском государственном концертном объеди­нении «Казахконцерт». В ее репертуаре значились произ­ведения мирового оперного искусства, народные песни разных стран и песни современных композиторов, а любимую всеми «Іңкәрім-ай» она прекрас­но исполняла и в почтенном возрасте. Роза Багланова ушла из жизни в возрасте 89 лет...

Памятник из бронзы и гранита высотой 4,8 м расположился перед зданием Казахской государственной филармонии им. Жамбыла. Авторы памятника – скульпторы Газиз Ешкенов, Айдар Жамхан, Улагат Акжолтай.

На торжественном открытии памятника присутствовали аким Алматы Ерболат Досаев, представители творческой интеллигенции, родные и близкие Розы Баглановой.

– Установка памятника нашей великой певице – дань памяти и уважения ее наследию. Она была яркой звездой на небосклоне музыкального искусства. Ее уникальный голос и талант были настоящим даром и откровением для нашего народа. Бесконечно рад, что мы смогли увековечить память Розы Баглановой в ее любимом городе, – сказал градоначальник.

Народный артист СССР Алибек Днишев на торжественном открытии памятника рассказал, как люди восхищались красотой Розы Баглановой:

– Все поражались вокруг, как она сохраняет свою красоту. Какое у нее было лицо – ни морщинки. Люди специально подходили, смотрели, спрашивали, что она с собой делает. А я думаю, это просто ее отношение к жизни, отношение к людям – доброе, хорошее.

На мероприятии присутствовал сын Розы Баглановой – Тажен Багланов, отметивший, что памятник стал подарком для всех, кто ее знал.

– Она действительно была народная певица, гениальный человек, – сказал он. – Иностранцы звонят и с трудом произносят ее фамилию, с акцентом, но зато четко, без ошибок поют ее песни. И это дорогого стоит.

Во Дворце Республики в Алматы состоялся праздничный концерт «Ақмаңдайлым» в честь 100-летия народной артистки СССР. Песни из репертуара легендарной певицы исполнили известные казахстанские артисты.

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