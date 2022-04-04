Общественный фонд «Біз де адамбыз» в Атырау презентовал пособие по социальной реабилитации людей с инвалидностью «Первый контакт» на казахском языке.

Данное пособие предназначено для людей, получивших спинальные травмы, и инструкторов-реа­билитологов. Оно разработано на базе материалов белорусских специалистов, которые, в свою очередь, долгие годы ведут работы по реабилитации, основываясь на шведской модели адаптации инвалидов.

На сегодняшний день практически отсутствуют материалы на казахском языке, которые доступно могли бы объяснить людям, оказавшимся в инвалидной коляске, как самостоятельно, активно и без получения дополнительных травм жить в социуме.

– К сожалению, после получения травмы человек часто остается один на один со своей проблемой. В прошлом году во время реализации проекта «Эффективная реабилитация людей с инвалидностью» мы получили множество откликов, что именно отсутствие необходимой информации и нехватка знаний мешали многим вести полноценную жизнь. На наших глазах жизни участников проекта преображались в лучшую сторону. Некоторые из них, кто годами не мог сделать ту или иную вещь (переодеться, пересесть и т. д.) в инвалидной коляске, теперь могут. И мы пришли к мнению, что как можно больше людей должны узнать о методах реабилитации, чтобы вести полноценную жизнь. Поэтому было принято решение собрать все материалы наших партнеров в одно единое пособие и перевести его на казахский язык. В работе принимали участие профессиональные филологи, переводчики и врачи-реабилитологи, – отмечает руководитель фонда Гульназ Космурзиева.

Пособие охватывает практичес­ки все этапы жизнедеятельности человека после получения травмы. Книга состоит из пяти основных частей: в четырех первых подробно рассказывается о физиологии травмы, о том, как она влияет на функционирование всего организма и на работу отдельных органов, а пятая часть посвящена рекомендациям и советам лицам, сопровождающим людей с инвалидностью, технике перемещения, а также лучшим методам дыхательной гимнастики и других видов физической активности.

Как отметил руководитель областного управления координации занятости и социальных программ Азамат Мамбетов, при управлении действует областной реабилитационный центр.

– В данном центре совместно с фондом мы планируем провести мастер-классы для тех, кто только начинает адаптацию после полученной травмы. Надеемся, что наше сотрудничество принесет пользу как можно большему количеству людей, – подчеркнул специалист.