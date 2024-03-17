Эх, Масленица, да ты красавица!

Культура и общество
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Прохоров Игорь
Специальный корреспондент

В столице на территории Успенского кафедрального собора горожане праздновали масленицу. Всех пришедших ожидала ярмарка с традиционными блинами и поделками, концерт, праздничные гуляния, игры и конкурсы, передает корреспондент Kazpravda.kz

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После воскресного богослужения ко всем пришедшим на праздничные гуляния со словом приветствия и поздравлениями обратился благочинный Астанайского церковного округа архимандрит Сергий.

Он пожелал всем мира, здоровья, радости и благополучия на казахской земле. А если есть какие-то трудности и переживания - утешения. Важно, что за праздничный стол приглашены все казахстанцы, независимо от национальности и вероисповедения. Ведь главный смыл этого праздника – мир, согласие, взаимопонимание общественное стабильность и благополучие всех казахстанцев. 

Инициаторами и организаторами праздника выступили Русский культурный центр, Совет российских соотечественников г. Астаны при содействии посольства России в Казахстане, Русской православной церкви и Русского дома.

Театрализованные представления, веселые игры, хороводы, конкурсы, забавы организовали аниматоры агентства «Лимпопо». Выступали коллективы казачьего культурного центра «Станичники», башкирского этнокультурного центра «Акбузат», татаро-башкирского центра «Тан».

Развлечения были на любой вкус. Играли в игры, соревновались в силе да ловкости. Приносили вкусные угощения, главным из которых были, конечно же, варенья да блины! Поставили большой самовар, водили хороводы.

«Мы весну-красну встречаем,

В гости солнышко зовем.

Славный праздник отмечаем

И блины с утра печем!» - звонко пел казачий хор.

А гости подпевали знакомые слова:

«Люди, пойте вместе с нами,

Выйдет солнышко скорей.

Да потопайте ногами,

Будет праздник веселей!»

А в завершение прощались не только с суровой зимой, но и прощали друг-друг обиды (если были!) Ведь Масленица проходит в прощенное воскресение. Теперь можно встречать весну с чистым сердцем и светлой душой!

#Астана #масленица

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