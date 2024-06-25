«Эхо степей» раздавалось в Париже

Выступление известного казахстанского фольклорного коллектива на легендарной сцене Le Ranelagh стало признанием высокого исполнительского мастерства музыкантов «Астана сазы». Теперь и имя ансамбля из Казахстана по праву занимает свое место в почетной летописи истории театра, основанного в 1755 году во время правления короля Людовика ХV как музыкальный салон для изысканной аристократической французской публики.

В разные годы на этой сцене представляли свои произведения такие прославленные мастера, как Бизе и Дебюсси, композиторы «французской шестерки» – Луи Дюрей, Дариюс Мийо, Артюр Онеггер, Жорж Орик, Франсис Пуленк и Жермен Тайфер. В театре Le Ranelagh состоялась и французская премьера оперы «Золото Рейна» Рихарда Вагнера. И вот спустя столетия в этот список достойнейших попал и совсем молодой фольклорный коллектив из столицы Казахстана. Ансамбль был соз­дан в 2017 году, но, несмотря на столь юный возраст, «Астана сазы» уже занимает видное место в музыкальной культуре страны. Так, в 2018-м ансамбль становится обладателем первой премии на конкурсе Россини в Пьезаро, а спустя еще год завоевывает первое место на международном фестивале «Мелодии Жубанова».

В программу концерта «Эхо степей» были включены инст­рументальные композиции Курмангазы, Казангапа, Алькуата Казакбаева и Бауыржана Актае­ва. Их колоритную музыкальную самобытность с блеском передали Дарын Кудайбергенов, Ардак Елеусиз, Нуркен Якияев, Айзат Карабек, Нурбану Шуртекина, Айгерим Елемесова, Анель Марабаева. Волшебные звуки домбры, саз-сырная, кобыза, шертера и жетыгена погрузили парижскую публику в состояние транса, выходом из которого стал восторженный взрыв аплодисментов.

Свидетелем триумфа своих соотечественников на парижской сцене стала и Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана во Франции Гульсара Арыстанкулова.

– Казахстан обладает большим культурным потенциалом. Мы всегда рады продемонстрировать свои традиции и поделиться достижениями в области искусства. Выступление коллектива «Астана сазы» стало еще одним шагом на пути укрепления культурно-гуманитарного сотрудничества между нашими странами, – подчеркнула она.