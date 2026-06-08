Экочас провели в столичной библиотеке для дошколят

По данным акимата, мероприятие было организовано для детей дошкольного возраста.

«Наши сегодняшние гости – девочки и мальчики, посещающие частный детский садик. Вместе с воспитательницами они часто приходят в нашу библиотеку, учатся читать, рисуют, играют. В ходе информационного часа дети познакомились с тематической литературой, узнали о правилах экологического поведения и способах сохранения природных ресурсов. Наша цель – с самых ранних лет привить им эко-культуру и бережное отношение к природе», - рассказала сотрудница Детской библиотеки №7 Кенжегуль Абдикаримова.