Фото: акимат Астаны

В столице с 13 сентября по 11 октября будет проходить традиционный экологический месячник «Таза Қазақстан: Таза Астана».

В рамках месячника планируется очистка территории города от мусора, уборка парков, скверов, дворов, а также прилегающих территорий к объектам торговли, общепита и других организаций.

В ходе экомесячника также будет проходить посадка деревьев в шести районах столицы.

Акимат призывает все предприятия города, ОСИ (КСК), субъекты малого и среднего бизнеса, волонтеров и неравнодушных горожан присоединиться к экоакции и принять активное участие в благоустройстве города. Внести свой вклад в улучшение благоустройства улиц и дворов могут все желающие жители и организации города.