– Олжас Тусупбекович, расскажите подробнее о Вашей организации, чем она занимается?

– Вот уже более десяти лет Научно-исследовательский центр «Молодежь» является единственным институтом в Казахстане, который на системной основе занимается изучением процессов, происходящих в молодежной среде. Это особенно важно в текущих условиях, когда каждый третий гражданин республики – молодой человек и доля молодых в общей структуре населения продолжает увеличиваться.

Наш центр регулярно проводит социологические исследования, чтобы своевременно выявлять ключевые тенденции развития, а также проблемы молодежи. К примеру, с 2013 года мы ежегодно публикуем национальный доклад «Молодежь Казахстана», в котором приводим данные системного анализа социального положения и жизненных условий молодого поколения.

Эти данные позволяют государственным органам оперативно адаптировать политику, ориентированную на молодежь, чтобы она соответствовала ее запросам и меняющимся социальным условиям. Также центр выполняет важную функцию по обеспечению межсекторального взаимодействия между различными государственными и частными структурами, работающими с молодыми людьми.

– Как бы Вы охарактеризовали сегодняшнюю молодежь? Какие ценности для нее в приоритете?

– Изучение ценностей и интересов молодежи – важнейшая задача, ведь именно молодые люди формируют будущее общества. В условиях социальных, экономических и технологических изменений эти ценности постоянно трансформируются. Понимание того, что важно для молодежи, позволяет выстраивать диалог между поколениями и прогнозировать социальные изменения.

Согласно результатам социологичес­кого исследования «Молодежь Казахстана», проведенного нашим центром в прошлом году, на первом месте у молодых людей находится семья – данный пункт отметили 80 процентов опрошенных (на восемь процентных пунк­тов выше по сравнению с предыдущим периодом). Это свидетельствует о возросшей ценности межличностных отношений и поддержки. Также среди ведущих ценностей называлось здоровье – 63 процента, материальное благополучие – 42,4 процента и дружба – 34,9 процента.

– А какие предпочтения у современной молодежи с точки зрения профессиональной ориентации?

– Данный аспект представляется весьма интересным. Наиболее привлекательными сферами для опрошенных молодых людей являются бизнес и предпринимательство – 58,3 процента, IT – 49 процентов, финансы – 48,9 процента. При этом более привлекательны для рес­пондентов такие сферы, как торговля – 47,7 процента, госслужба – 46,7 процента, образование – 46,2 процента, фриланс – 45,3 процента, услуги – 43,5 процента, здравоохранение – 42,9 процента.

По итогам опроса прошлого года, в котором приняли участие около двух тысяч респондентов, наименее привлекательными сферами для молодежи стали техническое обслуживание – 49,1 процента и сельское хозяйство – 41,4 процента.

– На заседании Национального курултая Президент подчеркнул важность воспитания молодежи. Что Вы можете сказать о концепции «Адал азамат» в этом контексте?

– В ходе заседания курултая прозвучало много инициатив, напрямую касающихся воспитания молодежи и формирования среды, в которой ценности «Адал азамат» будут естественным образом усваиваться. К примеру, было предложено за счет частного финансирования повсеместно создавать футбольные поля для детей. Также ожидается открытие спортивных комплексов в области Жетысу, городах Уральске и Кокшетау. Все это не просто способствует развитию детского спорта, но и помогает решать социальные проблемы, в том числе зависимость и девиантное поведение.

Также был отмечен позитивный опыт частных детских развивающих центров в Астане, сочетающих образование, спорт и воспитание. Такие практики должны масштабироваться и стать примером для других регионов страны. Особую роль может сыграть расширение сети институтов Абая как культурно-просветительских центров, формирующих морально зрелое и культурное общество.

В перспективе Институт Абая может стать символом глобальной значимости казахской мысли, а также инструментом для построения прочных культурных мостов между народами. Все это – кирпичики в создании экосистемы «Адал азамат».

– Какую роль молодежь играет в реализации концепции «Адал азамат»?

– Молодежь – не просто участники, они носители и проводники ценнос­тей. Молодые обладают уникальной способностью смотреть на проблемы с нового ракурса, они открыты к переменам и стремятся к позитивным изменениям.

Интеграция принципов «Адал азамат» в молодежную среду не только направит энергию молодых в созидательное русло, но и создаст базу для формирования инклюзивного, устойчивого общества. Честность, моральные ориентиры, экологическая культура – все это уже становится для молодежи нормой. И смею предположить, что именно она, осознавая свою роль, сможет реализовать принципы «Адал азамат» на практике, укрепляя граж­данскую идентичность и закладывая фундамент новой общественной этики.

Кроме того, в Казахстане реализуется ряд специализированных программ, направленных на воспитание и формирование личности. Многие из них реализуются через образовательные учреждения, молодежные организации и государственные структуры. К примеру, утверждение единой прог­раммы «Қазақстан балалары» позволит объеди­нить разрозненные инициативы в четкую стратегию по обеспечению благоприятной и безопасной среды для наших детей.

Отдельно можно отметить проекты по военно-патриотическому воспитанию, волонтерству, которые играют ключевую роль в формировании всесторонне развитых и ответственных граждан. В свою очередь программа воспитания «Біртұтас тәрбие» нацелена на формирование качественно новой ценностной экосистемы, способствующей формированию у молодежи общечеловеческих моральных и этических ориентиров. По моему мнению, предложение о декомпозиции программы в «Адал азамат» станет следующим этапом качественного укрепления идеологических ориентиров.

– Значит ли это, что «Адал азамат» – не просто проект, а основа национальной идеологии?

– Именно так. Это универсальная ценностная модель, на которой можно и нужно выстраивать новую общественную этику. Это направление, которое помогает формировать граждан с высокой внутренней культурой, готовых служить обществу, а не искать выгоду. И наша задача – поддержать молодежь в данном выборе, поскольку ее роль в конструировании будущего и укреп­лении национальной субъектности действительно неоценима.

Идеи и ценности молодого поколения уже становятся основой для создания прогрессивного и конкурентоспособного общества, готового адаптироваться к вызовам современности. Молодежь, понимая и осознавая свою роль в развитии страны и ее будущего, активно реализовывает принципы «Адал азамат», способствуя укреплению гражданской идентичности и новой общественной этики.