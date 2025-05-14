Экс-депутата маслихата осудили в Астане за хищение средств

Суд
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В столице вынесен приговор в отношении экс-депутата маслихата Беленцевой и ее соучастника Мергенбаева  по факту хищения в особо крупном размере, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным АФМ, в 2020 году по итогам закупок осужденными от имени ТОО «Олимп Транс Сервис» заключен договор на строительство объекта ветровой электростанции в Ерейментауском районе на общую сумму 23,2 млрд тенге.

«Оформив  фиктивные договора, они выводили деньги на счета аффилированных компаний с последующим обналичиванием. Ущерб составил более 8,5 млрд тенге. С санкции суда на все имущество стоимостью 13 млрд тенге (завод, база отдыха, специальная техника и транспортные средства) наложен арест», - говорится в сообщении.

Приговором суда Беленцевой назначено 8,5 лет лишения свободы. Мергенбаев осуждён к 6 годам 8 месяцам лишения свободы.

Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск на сумму 8,5 млрд тенге.

Арест на имущество сохранён до рассмотрения вопроса об исполнении гражданского иска. Приговор в законную силу не вступил.

#Астана #суд #ветростанция

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