Экс-гендиректор АНПЗ Жусанбаев восстановлен в должности

Суд
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Трудовой договор с ним был расторгнут с нарушением процедуры увольнения, передает Kazpravda.kz

Фото: Petrocouncil.kz

Суд Астаны восстановил Галымжана Жусанбаева в должности генерального директора АНПЗ, сообщает пресс-служба столичного суда.

Межрайонным судом по гражданским делам Астаны рассмотрен иск Жусанбаева к ТОО «АНПЗ» о признании протокола внеочередного общего собрания участников, приказа о расторжении трудового договора недействительными, восстановлении в должности генерального директора, о взыскании заработной платы за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда.

Иск мотивирован тем, что трудовой договор расторгнут в период испытательного срока и временной нетрудоспособности работника.

«Судом установлено, что условиями Трудового договора истцу установлен испытательный срок 6 месяцев, однако договор расторгнут по истечении одного месяца», - говорится в сообщении.

Согласно Трудового кодекса при заключении трудового договора может быть установлено условие об испытательном сроке в целях проверки соответствия квалификации работника поручаемой работе.

При отрицательном результате работы работника в период испытательного срока работодатель вправе расторгнуть договор, представив ему уведомление с указанием причин, послуживших основанием для расторжения договора.

«В данном случае работник уволен в период испытательного срока в отсутствие отрицательного результата работы, без указания причин. Решением суда иск удовлетворён. Суд признал права истца нарушенными, так как ответчиком не доказано не соответствие работника квалификации в период испытательного срока. Трудовой договор расторгнут с нарушением процедуры увольнения», - отмечается в сообщении.

Суд постановил признать приказ о расторжении трудового договора недействительным, восстановить Жусанбаева в должности генерального директора.

Кроме того, взыскана заработная плата за время вынужденного прогула и компенсация морального вреда в размере 100 тыс. тенге.

Решение суда не вступило в законную силу.

#суд #АНПЗ #Галымжан Жусанбаев

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