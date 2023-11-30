Умер бывший госсекретарь США

Генри Киссинджеру было 100 лет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: AP Photo / Richard Drew

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер умер в возрасте ста лет, передает Reuters.

"Генри Киссинджер умер сегодня дома в Коннектикуте в возрасте ста лет", — говорится в сообщении агентства.

Как рассказал помощник политика Джеймс Бейкер, Штаты потеряли знакового дипломата. По его словам, Киссинджер играл ключевую роль практически в каждом важном вопросе американской внешнеполитической деятельности с 1969 по 1977 годы.

В частности, напомнил Бейкер, экс-госсекретарю приписывают разработку политики разрядки с СССР и открытие американо-китайских отношений.

Киссинджер находился на посту главы Госдепартамента с 1973 по 1977 год.